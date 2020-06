MINISTAR ŠARČEVIĆ PRED MATURU: Provaljivanje testova? Jedina opasnost preti od direktora škola

Šarčević je rekao da su testovi već odštampani u štampariji Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, koja je ove godine osposobljen za izradu svih testova da bi se podigao nivo bezbednosti i da se ne bi ponovila situacija od prethodne godine kada je jedan od testova "procurio".

"Zaposleni u toj štampariji dolazili su i za vreme vanrednog stanja, radili su u tri smene kako bi bili odštampani glavni, probni i rezervni testovi. Svaki je štampan u tiražu od po 200.000 primeraka", rekao je Šarčević.

On je rekao da su svi testovi spakovani u kese sa perforacijom i pod šifrom se distribuiraju u školske uprave, a novina je što će ih ove godine voziti poštanski "pikapovi" koji imaju posebnu zaštitu.

Na pitanje da li postoji opasnost od "provaljivanja" testova, što se dogodilo prošle godine sa testom iz matematike, Šarčević je odgovorio da "jedina opasnost preti od direktora".

"Do škole je sve pod našom kontrolom a kada preuzmu kese sa testovima neko može da otvori, ali pošto i kese imaju zaštitu brzo bi se otkrilo ko je to uradio. Rizik je minimalan ali ako se neko usudi to da uradi mora da zna da je učinio krivično delo", rekao je Šarčević.

