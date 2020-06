IGOR JURIĆ I DALJE KRIJE POLITIČARA PEDOFILA: Uporno odbija da odgovori na pitanja Kurira!

Igor Jurić, osnivač fondacije „Tijana Jurić“, i dalje odbija da kaže zašto u Višem tužilaštvu u Beogradu, gde je tri sata davao iskaz, nije otkrio ime i prezime političara pedofila, o čemu je, pre gotovo tri meseca, obavestio javnost.

Zbog toga, ali i kontradiktornosti koje je stvorio - nije se obratio nadležnima, već medijima, pri čemu je, suptilno, u svakom nastupu otkrivao poneki detalj o političaru pedofilu, da bi potom rekao da ćuti o njegovom identitetu zbog bezbednosti žrtve - mnoga pitanja su ostala da vise u vazduhu.

Vi pravite rijaliti

Jurić se juče nije javio na telefonski poziv, a na pitanja Kurira poslata u poruci - zašto nije otkrio ime političara pedofila u tužilaštvu, da li mu je neko od momenta kad je prvi put pomenuo to nudio novac da ne kaže ime, te ako jeste - ko, ali i ko je napravio rijaliti od tog slučaja, kako je pre dva dana rekao, on je odgovorio:

- Nisam rekao jer nije obezbeđena bezbednost za tu porodicu i za samo dete. Prosto mi je neverovatno da to ne možete da shvatite. Tražite od tužilaštva moj iskaz, sad je sve tamo. Prave rijaliti svi, pa i sami mediji, poput vašeg, koji će sad da aludira na to da sam podmićen. Izlišno mi je da idem okolo i pravdam se. Jednostavno, teško je, izgleda, normalnom mozgu da shvati da ja želim da zaštitim porodicu i ne dozvolim nikome da manipuliše ovim slučajem. To je moja izjava za vas.

Na dodatna pitanja (vidi okvir) nije odgovorio. Umesto toga, Jurić je prvu poruku s pitanjima objavio na društvenoj mreži Tviter, očigledno pokušavajući da od sebe napravi žrtvu, uz poruku:

- Prvi put sam bio optužen da sam kriv za smrt svog deteta, sutra ću biti optužen da krijem pedofila jer sam podmićen. Šta je sledeće?

Slučaj mora da se reši

I dok Jurić odbija da iznese svoja saznanja, zbog čega su iz tužilaštva saopštili da ne mogu da utvrde identitet izvršioca obljube nad detetom, Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, poručio je da očekuje da nadležni urade sve što mogu.

- Tužilaštvo je saopštilo istinu, mi nemamo ime. Ja tražim od nadležnih organa da urade sve što mogu, bez obzira na to što neko ne želi da kaže. Video sam da neko vrši pritisak da se to sada uradi, da je to zbog izborne kampanje - rekao je Vučić za TV Prva i dodao da traži da se otkrije o kome je reč, sa bilo čije da je liste, pa i SNS:

- Bez obzira na to da li će državni organi imati nečiju pomoć ili ne, na njima je da to ispitaju, jer ako znamo da je neko obljubio dete na takav način, a nemamo rešenja da to pronađemo, onda nismo država. Srbija će pokazati da je država.

ŠTA JE JURIĆ SVE PRIČAO O SEKSUALNOM PREDATORU POLITIČARU 18. januar 2020. portal Moj Novi Sad „Ja znam za nekoliko vrlo bitnih i uticajnih ljudi u našoj zemlji koji su pedofili. Oni često prave zabave s decom od 12 do 15 godina i to je javna tajna. Mi imamo fotografije za neke od njih i sa advokatom smo spremni da izađemo u javnost, ali nemamo dovoljno materijala da bismo ih optužili.“ 22. januar 2020. Večernje novosti „Dokazi i fotografije koje posedujemo, a tiču se ljudi poznatih javnosti koji zlostavljaju decu, nisu samo kod mene. Imaju ih i moja dva prijatelja, i ukoliko mi se nešto desi, oni će ih pustiti u javnost.“ „Svesno sam ovo obelodanio, da ti ljudi znaju da mi znamo za njih.“ 9. mart 2020. TV Prva „Taj čovek je bio mnogo puta ugošćen u ovom studiju, kao i na mnogim drugim televizijama. Moj najveći uspeh će biti kada takvog čoveka strpam iza rešetaka i dokažem da nije svemoćan.“ 31. maj 2020. TV Prva „Ako me tužilaštvo pozove, ja ću reći šta imam, neću detalje iznositi ovde. Samo želim da kažem da su institucije često zakazale.“

NA OVA PITANJA JE JURIĆ ODGOVORIO 1. Zašto niste rekli ime tog političara pedofila? 2. Da li vam je neko, od momenta kad ste prvi put pomenuli političara pedofila, nudio novac da ne kažete ime tog političara? 3. Ukoliko jeste - ko? 4. Juče ste rekli da se od ovoga napravio rijaliti. Ko je napravio rijaliti?

NA OVA PITANJA JURIĆ NIJE ODGOVORIO 1. Kad već pominjete medije i rijaliti - vi ste izašli u javnost, medije, pre gotovo tri meseca i rekli da postoji političar pedofil. Zašto se u vezi s tim niste obratili nadležnima? 2. Šta ste hteli da postignete tim istupom u medijima? 3. Zar niste upravo vi napravili rijaliti od tog slučaja? 4. Kad ste prvi put izašli u javnost s pričom o političaru pedofilu, po društvenim mrežama se prenosilo da ste u velikim dugovima. Da li je to tačno?

Kurir.rs/ Katarina Blagović

