SKANDAL U BEČEJU: Doktor u Domu zdravlja odbio da pregleda povređenog dečaka (6), a onda OVAKO odbrusio roditeljima

Danas u popodnevnim satima desio se nečuven slučaj, kada je dežurni lekar u Hitnoj pomoći u ovom vojvođanskom gradu odbio da pregleda šestogodišnje dete koje je imalo evidentne povrede vrata.

Otac ovog deteta je ispričao celu priču.

"Danas posle 19 časova pozvala me supruga koja se trenutno nalazi u Bečeju i uznemirenim glasom mi ispričala da je dežurni lekar u Hitnoj pomoći u Bečeju odbio da pregleda našeg maloletnog sinčića koji je pre dva dana zadobio povredu vrata, koja je evidentna i sada i ogleda se u blagom zakrivljenju vrata. Dete nismo ranije vodili kod lekara jer smo i supruga i ja radili do danas popodne, posle čega je ona iz Beograda otputovala za Bečej. Kad je tamo došla, imala je šta da vidi", ispričao je otac.

Prema njegovim rečima, dete nije ranije odvedeno lekaru jer su baba i deda smatrali da povreda nije teže prirode.

"Međutim, kako ni 48 sati od povrede nije došlo do poboljšanja, supruga je odlučila da dete odvede u Hitnu pomoć. Tamo je zatekla lekara, koji je, s cigaretom u rukama, odbio da pregleda dete!!! U tom trenutku na odeljenju nije bilo nikog, osim lekara i medicinske sestre. Kad je upitala kako je moguće da ne želi da pregleda evdidentno povređeno dete, on je rekao da mu nije ništa i da dođe sutra opet u bolnicu", prepričava reči svoje supruge ovaj otac.

Posle toga, i on sam je na fiksni telefon dobio Hitnu pomoć u Bečeju, posle čega je usledio šokantan razgovor s lekarom.

"Najpre sam dobio medicinsku sestru, koja mi je posvedočila da se sve to desilo i da je čak išla za mojom suprugom da joj se izvinjava. Na kraju se konačno javio i pomenuti lekar, koji nijednog trenutka nije hteo da otkrije svoj identitet. Na moje pitanje da li je svestan šta je učinio i kako je moguće da je odbio da pregleda povređenog šestogodišnjeg dečaka, sve vreme mi je najmirnijim mogućim glasom saopštavao da on nema čega da se stidi i da je ponosan na to što je učinio?! Kad sam mu rekao da ću o svemu tome obavestiti nadležne inspekcije u republičkom i pokrajinskom Ministarstvu zdravlja, mrtav ladan mi je poručio da 'od tog posla nema ništa' i da on ima toliko jaku vezu da mu se ništa neće desiti. Na moje insistiranje da mi da svoje ime i prezime, doktor je spustio slušalicu", prepričava ovu neverovatnu scenu otac koji nam se javio.

Pošto se priča jako brzo pročula, njemu su se javili nadležni iz Doma zdravlja u Bečeju i uz izvinjenje ponudili da se njegovo dete odmah bude pregledano u instituciji koja je za to nadležna.

Kako je otac uspeo da sazna, ime lekara koji je odbio da pregleda maloletnog dečaka je Borko Pepelčević.

"Sad kad znam njegovo ime neću se smiriti dok ga ne prijavim svakoj mogućoj zdravstvenoj inspekciji u ovoj zemlji. Ako je ovo način da ljudi koji su položili Hipokritovu zakletvu 'leče' našu decu, onda ćemo taj slučaj gurati do suda, pa da vidimo kako je moguće da se ovako monstruozne stvari dešavaju", zaključuje ogorčeni otac.

