PAPRENO: Dan na kupalištu u Srbiji od 1.500 do čak 3.000 dinara!

Epidemiološka situacija u Srbiji, ali i Evropi i svetu, potpuno je poremetila planove većine građana koji su nameravali da odu na odmor na more ili planinu, pa će se mnogi od njih zadovoljiti izletištima i kupalištima u svojim mestima. To, međutim, nije nimalo jeftino, jer četvoročlanoj porodici za dan na jezeru ili bazenu treba između 1.500 i čak 3.000 dinara.

Na Adi Ciganliji u Beogradu, gde je besplatan ulaz, roditelji i dvoje dece, prema računici Kurira, ako se odluče da ostanu čitav dan, moraće to zadovoljstvo da plate najmanje 2.200 dinara. U tu računicu uključili smo dve kafe, dva sladoleda, četiri obroka sa pićem i ništa više. Ako bi tokom jednodnevnog boravka na „beogradskom moru“ poželeli da se, bar jedan sat, provozaju biciklima, četvoročlanu porodicu bi to koštalo još 780 dinara. Celodnevno iznajmljivanje bicikla košta od 650 do 1.300 dinara. Za one dubljeg džepa nebo je granica, jer je ovo izletište prepuno sadržaja i sve, naravno, košta.

Četvoročlana porodica u Subotici može da se provuče na olimpijskom bazenu sa 1.500 dinara dnevno, a taj iznos može da naraste i na 3.000 dinara.

Dan na bazenima i u akva-parku Čair u Nišu mamu, tatu i dvoje dece košta između 1.600 i 2.000 dinara. Od većih bazena otvoren je i Vrežinski vojni bazen, a među mladima su popularni i hotelski bazeni, gde ulaznica košta 150 dinara, a uz to se negde dobije i piće.

Zbog vanredne situacije u njihovom gradu i zatvaranja svih bazena Užičani jedino mogu da skoknu do Zlatibora i potraže spas od vrućine. Na jednom od retkih zlatiborskih kupališta koja rade, Jokino vrelo, dan može da se provede po ceni od 2.000 do 2.700 dinara.

Prijatan dan na bazenima kikindskog SC Jezero roditelje i dvoje dece košta oko 1.800 dinara, od čega 600 dinara odlazi samo za ulaz.

Apatinci koji odluče da se rashlade na bazenima Banje Junaković za to zadovoljstvo moraju da izdvoje najmanje 1.600 dinara, a dnevni ceh za četvoročlanu porodicu može da dostigne i 3.000 dinara.

- Ako ceo dan provedemo na bazenu, to nas košta 3.000 dinara. Samo za ulaznice i ležaljke za nas četvoro potrošimo 1.200 dinara, hiljadarka ode na hranu, oko 300 za sladoled za decu i samo po jedno piće za sve nas oko 600 dinara - priča Apatinac, koji je na kupanje u banju stigao sa porodicom.

Roditelje sa dvoje dece mlađe od sedam godina ulazak na gradsko kupalište u Loznici, sa velikim i dečjim bazenom, košta 360 dinara, a ukoliko su potomci stariji od sedam godina 720 dinara. Na bazenu se nalazi i ugostiteljski objekat, koji nije baš ni jeftin, pa tako čitav dan četvoročlanu porodicu košta između 1.500 i 1.800 dinara, a račun može da dostigne i 2.000 dinara, u zavisnosti od želja.

Vranje Virus sve zaustavio U Vranju bazeni ne rade u skladu sa uredbom Vlade o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti u onim jedinicama lokalne samouprave u kojima je doneta odluka o proglašenju vanredne situacije. Vranje ima dva otvorena bazena i zatvoren bazen u Vranjskoj Banji.

Beograd (Ada) od 2.200 dinara kafa 160-250

voda 80-90

sok 220-320

pivo 150-390

kokteli 400-980

sendvič 160-250

pica parče 90

pica porcija 220-600

roštilj

sendvič 220-400

roštilj

porcija 350-470

salate 200-220

bicikl sat 130-260

bicikl dan 650-1.300

Subotica od 1.500 dinara ulaznice 50-100

porodična ulaznica (zatvoreni bazen) 500-600

kafa 110

sokovi 150

pivo 150

sladoled 120-200

sendvič 180-200

ulaznice 100-300

kafa i limunada 120

pljeskavica i pomfrit 160-220

ulaznica 300

ležaljka 500

sendvič 200

pivo 170

sokovi 160-170

Kraljevo Poplave i korona odložili kupanje Sezona kupanja na gradskom bazenu u Kraljevu još nije počela, a razlog tome su nedavne poplave i uvođenje vanredne situacije u ovom gradu zbog loše epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom. - Zvanično otvaranje bazena bilo je planirano za 26. jun, ali je poplavni talas Ibra tri dana ranije podigao nivo podzemnih voda, a one su počele da izdižu dno bazena. Bazen je sada spreman za rad, ali je u međuvremenu uvedena vanredna situacija - kažu u Sportskom centru Ibar. Kraljevčani spas od vrućina ne mogu da potraže ni na drugim, privatnim kupalištima, ali ni na Ibru i Moravi, jer su reke, zbog nedavnih obilnih padavina i poplava, i dalje zamućene.

Čačak Rashlađivanje na slapovima Koronavirus i vanredna situacija u Čačku zatvorili su sva kupališta, bazene, gradsku plažu i spa-centre. Mnogi Čačani rashlađenje od letnje žege traže na obližnjoj Kamenici i u Ovčar Banji, na jezeru Meduvršje. Na obalama Kamenice postoji samo jedno uređeno kupalište, na takozvanim slapovima, i ulazak na plažu se ne naplaćuje. U blizini nema prodavnica, kao ni restorana i kafića, pa se sve što je za izlet neophodno mora se poneti od kuće. Za kupanje u podnožju Kablara Čačani treba da pređu najmanje 15 kilometara, pa se računa da dan na kupalištima Kamenice četvoročlanu porodicu za benzin, hranu i piće košta najmanje 3.000 dinara.

Kikinda od 1.800 dinara ulaznice 150-200

sladoled 40-160

sokovi 80-120

kafa 80-120

pivo 100-150

pica parče 100

palačinke 120-140

Apatin od 1.600 dinara ulaznice 150-250

ležaljka 100

sladoled 30-150

sokovi 120-130

pivo 150-200

sendviči 180-250

ulaznica 180

kafa 70

sok 130-150

pivo 130-150

pljeskavica 180

palačinka 140

