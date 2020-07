OPOZICIJA OD NJIH PRAVI HEROJE: Svi demonstranti s debelim dosijeima!

Demonstrant koji se tokom protesta ispred Skupštine Srbije izdvojio iz mase zbog uznemirujuće poruke koju je poslao o svom mrtvom ocu je Petar Đurić, koga je javnost pre nekoliko godina upoznala kao nasilnika!

Đurićeva rečenica: "Ćale, ovo je za tebe", postala je svojevrsna parola protesta u centru Beograda, jer je ovaj demonstrant tvrdio da mu je otac umro zato što u zemunskoj bolnici nije bilo respiratora.

Nasilništvo

I to nije sve. Među "najistaknutijim" ličnostima koje opozicija i pojedini tviteraši kuju u zvezde i od njih prave heroje zapravo je nekoliko osoba s kriminalnim dosijeom, otkriva Kurir. Samo pet, šest godina ranije, Đurić je kao srednjoškolac u Majdanpeku pravio nepristojne i nasilničke ispade, a jedanput je čak maltretirao profesora istorije Nebojšu Bazića u gimnaziji. Đurić je tada Kuriru poslao snimak mučenja, a odmah zatim, kad je shvatio da će se njegov identitet otkriti, uklonio ga je s Jutjuba. Oni su profesoru ispred lica pokazivali srednji prst i uglas mu govorili: "Skini se, kurvo, hajde, dromfuljo, bre".

Jedan od poznanika Petra Đurića J. S. ispričao je pre nekoliko godina da Đurića pamti kao maturanta koji je uvek pravio probleme i koji je više izostajao s nastave nego što je dolazio u školu.

Bolesno

- Znali smo ga kao Đufu, to mu je bio nadimak. On više ne živi u Majdanpeku. Igra košarku i studira negde u Americi. On je nekad ovde pravio haos. Poznato je i da je snimao profesora Bazića. Pošto su njegovi roditelji bili imućni, Petar je među prvima dobio mobilni s kamerom i stalno je izazivao nevolje, snimao je svašta i snimke kačio na internet. Taj snimak s profesorom je odmah morao da skine, jer se digla velika frka. Dok je bio u gimnaziji, bio je baš problematičan, ali ga je štitila majka, koja je tu predavala likovno, a samim tim i drugi profesori - rekao je tada J. S.

Drugi Đurićev poznanik otkrio je tada Kuriru da je Petar u svojim zlobama znao da zloupotrebi i rođenog oca.

- Uhvatio je oca posle tuširanja i snimao ga golog. Posle je to donosio u školu i svima pokazivao. Lično sam gledao taj snimak - ispričao je on.

Damjan Knežević

Privođen zbog pretnji migrantima

Direktor policije Vladimir Rebić otkrio je juče da je među privedenim huliganima i osoba koja je označena kao organizator upada u Skupštinu, izvesni Damnjan Knežević. On je u javnosti poznat kao organizator "narodnih patrola" protiv migranata.

Podsetimo, muškarci iz ove grupe su krajem februara ove godine migrantima i izbeglicama na engleskom jeziku govorili da će oni "ubuduće svake noći biti na ulicama kako bi zaštitili svoje žene", te da će migranti i izbeglice "imati problem" ako neko napadne "srpske žene i muškarce", kao i da to "moraju preneti" svojim sunarodnicima. Inače, Kneževićeva inicijativa "Nema predaje KiM" nije zvanično registrovano udruženje pod tim imenom.

Slobodan Petković Robija

Bivši robijaš, lažni poljoprivrednik

Slobodan Petković, zvani Robija, u utorak je iz ugla pristalica opozicije i protivnika režima predstavljen kao epski heroj, srpski zemljoradnik koji pošteno radi i zarađuje. Međutim, kako Kurir saznaje, reč je o osobi debelog policijskog dosijea.

- Slobodan Petković Robija prijavljen je na Novom Beogradu, živeo je u Novoj Pazovi, bio je osumnjičen za teške krađe, nasilje, više puta je učestvovao u tučama i nema veze s poljoprivredom, kako je želeo da bude predstavljen u medijima - naveo je naš izvor.

Ranko Crni Đurišić

Osuđivan za ubistva u Crnoj Gori

Na protestu ispred Skupštine primećen je i Ranko Crni Đurišić, osuđivano lice iz Crne Gore. Prema pisanju lista Borba, Đurišić je poslednjih godina više puta privođen u Crnoj Gori, a u medijskim nastupima je tvrdio da mu je sve namešteno.

Da je reč o osobi iz kriminalnog miljea, potvrdio je i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

- Da li je narod i Ranko Crni Đurišić, više puta osuđivan za ubistva u Crnoj Gori, koga je sinoć Mlađan Đorđević doveo u Beograd da preti srpskoj policiji i uništava Beograd - poručio je Vesić.

Goran Vesić Đorđević i Grigorije inspiratori Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić istakao je da nije iznenađen što Mlađan Đorđević, bliski saradnik lidera SZS Dragana Đilasa, opravdava nasilje tokom protesta ispred Skupštine. On ocenjuje da su upravo Đorđević i vladika Grigorije inspiratori tog protesta. Vesić je naveo da je Đorđević "mozak nasilja" koje se događa na srpskoj političkoj sceni i "eksponent" ruskih političkih snaga koje prezire predsednik Rusije Vladimir Putin.

OVAKO SU SE EVROPSKE POLICIJE BORILE PROTIV HULIGANA Nemci hapsili i po 200 demonstranata! Tokom sinoćnjeg protesta ispred Skupštine Srbije privedene su 23 osobe, dok je 17 demonstranata povređeno. Istovremeno, povređena su 43 policajca koja su učestvovala u suzbijanju demonstracija. Istine i poređenja radi, nedavno je na demonstracijama koje su organizovane širom Evrope, takođe zbog državnih mera u borbi protiv koronavirusa, broj privedenih i ranjenih demonstranata bio i nekoliko desetina puta veći. Tako je na demonstracijama koje su održane 26. aprila u Berlinu nemačka policija uhapsila preko sto demonstranata, a mesec dana kasnije, tokom protesta koji su održani 26. maja, uhapšeno je oko 200 građana. I u Engleskoj je u Hajd parku tokom pobune građana uhapšeno njih 19. Evropski pripadnici policije takođe nisu oskudevali ni u primeni suzavca i drugih mera koje se koriste za suzbijanje nemira, kao što je bio slučaj u Poljskoj i Francuskoj.

