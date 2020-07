PORUKA DOKTORKE DANIJELE IZ KOVID AMBULANTE: Ne smem napisati koliko pacijenata preživi respirator! LJUDI, UOZBILJITE SE

Danijela Musulin radi u kovid ambulanti, i njena smena traje i po 12 sati. Nema vremena za toalet, nema apetit.

Njen status na Fejsbuku izazvao je mnogobrojne reakcije, a mi vam ga prenosimo u celosti.

"Noć, 3 sata. Poslednji obrok 15 sati. Nemam apetit. To što se na slikama namestimo i nasmešimo je za sliku... ali... u stvari naša smena je 12 sati na nogama, samo toalet i to jedva 2 do 3 puta, mokrile smo u odelima, a ispred Covid ambulante kolona bolesnih, jadni i mi i oni, sve češće ne jedemo, sve se manje smejemo...

Plakala bih... Ne valja ovo... Dr Mile umro je u borbi sa koronom, 11 dana na respiratoru, moj drug sa studija, moja godina studija, od kada sam to čula ja više nisam ja, postala sam senka koja radi. Drugi kolega mi je 18 dana na infektivnom, borba traje,intenzivna jedinica, mislim na njega, svako može biti pacijent... Ne smem napisati koliko procenata ljudi preživi respirator. Vas je puno, a nas malo i mi se razboljevamo od te iste korone... Ljudi, uozbiljite se... Nigde bez maske, kakva matura, punoletstvo, svadba, ručkovi, bazen."

Inače, posle teške i kraće borbe, kovid 19 prošle nedelje prerano je uzeo život dr Milanu Mileusniću (49), specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije.

