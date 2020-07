SPREMNI: Čačak postaje prvi grad u unutrašnjosti Srbije koji dobija laboratoriju u kojoj se očitavaju PCR testovi

Do kraja avgusta u Čačku će biti završeno opremanje molekularne laboratorije koja će između ostalog moći da radi testove na prisustvo korona virusa.

- Mi smo u toku opremanja molekularne laboratorije koja mora ispuniti sve standarde bezbednosti i u kojoj će raditi stručni tim ljudi. Imaćemo mogućnost da radimo PCR dijagnostiku kojom mogu da se utvrde uzročnici različitih bolesti i poremećaja. Nadamo se da ćemo uspeti da sve pokrenemo do kraja avgusta. Inače, naša laboratorija je opremljena zatvorenim sistemima tj. aparatima koji omogućavaju i serološku dijagnostiku, što podrazumeva utvrđivanje prisustva antitela na razne viruse, pa i korona virusa. Što se opremljenosti laboratorije tiče, mi smo spremni za testiranje - kaže Neda Škipić direktor "Medilaba".

Čačak bi bio prvi grad u unutrašnjosti koji ima laboratoriju tog tipa, što bi umnogome olakšalo svima onima koji žele da se testiraju, obzirom da je do sada to moglo da se radi samo u državnim ustanovama.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić pozvala je danas još jednom sve privatne laboratorije da se jave ako imaju mogućnost da rade PCR testove.

- Već smo jednom uputili poziv i niko se nije javio. Javile su se neke laboratorije koje su se ponudile da samo uzimaju uzorke i prosleđuju nama, ali to bi nam tek napravilo haos. Srbija ima dovoljno testova ali ne može svako da se testira sa bilo kakvim simptomom jer to košta državu 1,5 miliona evra, i to je besmisleno - kazala je Brnabić.

