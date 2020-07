TRI OPCIJE NASTAVE OD 1. SEPTEMBRA: Od jedne RODITELJE VEĆ BOLI GLAVA

Epidemiološka situacija u našoj zemlji i dalje nije sjajna, predstoji nam najava drugog talasa na jesen, ali tu je i 1. septembar, početak nove školske godine i dan kada se đaci i nastavnici vraćaju u škole.

Kako će sve to izgledati još uvek nije precizirano, ali postoji nekoliko varijanti.

1. Vraćanje na staro

Jedna od mogućnosti jeste da se vrati standardna, normalna verzija održavanja nastave, odnosno da đaci idu u školu kao i ranije. Da bi se sve odvijalo kao po starom potrebno je da dođe do značajnog pada broja zaraženih i da epidemiološka slika bude bezbedna.

Ako ne postoji mogućnost za dalje drastično širenje virusa verovatno je da će đaci redovno biti u svojim klupama, ali i da će kao "modni detalj" ove jeseni obavezno nositi i maske. Dakle, da li će nastavnici i đaci zakoračiti 1. septembra u svoje učionice zavisi isključivo od epidemiološke situacije.

2. Malo u učionici, malo kod kuće

Prema nekim najavama postoji mogućnost i da đaci svoje radno okruženje smenjuju na dve nedelje. Tačnije, da dve nedelje nastavu prate od kuće, a da onda naredne dve nedelje idu u školu kako bi odgovarali, radili vežbe i konsultovali se sa nastavnicima o svemu što im je potrebno za uspešniji rad. Takođe, ako budu na radnom zadatku u školi poštovaće se sve epidemiološke mere, biće znatno manji broj đaka po učionicama, a neće imati ni druga iz klupe jer zbog poštovanja distance svako mora da sedi sam.

O ovakvom sistemu je ranije govorio i ministar prosvete Mladen Šarčević.

foto: Printscreen RTS

- Ukoliko virus bude prisutan, a pandemija jenjavala, spremamo se za kombinovani model. To praktično znači da bi đaci imali onlajn nastavu, ali i svaku drugu nedelju dolazili u školu, kako bi radili vežbe, dodatne konsultacije, odgovarali. Praktično provodili nastavnu nedelju na koju su inače navikli – rekao je ranije ministar prosvete.

On je pojasnio da bi uz poštovanje epidemioloških mera to praktično značilo da su jedne nedelje u školi, na primer, prvi i treći razred srednje škole, a narednih sedam dana drugi i četvrti.

- Organizacija nastave, pa i kombinovanje nije problem za starije osnovce, srednjoškolce i fakultetlije. Posebna pažnja je usmerena na najmlađe đake, odnosno na one od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, koji ne mogu da budu sami kod kuće – istakao je tada ministar.

3. Vanredna varijanta

Ukoliko jesen dočekamo sa drugim talasom korona virusa i ako se epidemija ne primiri, ne preostaje ništa drugo nego da se nastava održava onlajn kao što je to bilo i krajem prošle školske godine.

Nastavnici vredno rade tokom leta. časovi su se snimali i sve će biti spremno ukoliko bude bilo potrebno da se ponovo uči od kuće. Ipak, ono što može da bude problem jeste kako će da se vrši ispitivanje i ocenjivanje s obzirom na to da nastavici i đaci nisu u mogućnosti da se susretnu "oči u oči" i tako razmene znanje.

Ovo jeste i najbezbednija varijanta ukoliko i dalje bude velika cirkulacija virusa, ali sa druge strane od ovakvog scenarija roditelje boli glava.

- Od same mogućnosti da mi deca ostanu u kući i da imaju onlajn nastavu već me boli glava. To je bilo moguće u kraćem periodu, ali na duže... Deca će možda da polude, a mi roditelji sigurno. Ne znam da li da im kupujemo sveske i olovke ili laptop. Da li da biramo sveske po njihiovom ili našem ukusu, jer nisam sigurna ko će više da ih koristi - rekla je majka jednog osnovca i jednog srednjoškolca.

Za sada, đacima ostaje samo da odmore još malo do početka nove školske godine, a radnicima u prosveti i roditeljima da se pripreme za svaki od mogućih scenarija koji se očekuju na jesen.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir