SRPSKI NAUČNIK IZ SAD: Korona mutira, na jesen može biti gore. Na proleće masovnija vakcinacija! ČITAJTE U KURIRU

Čak tri vakcine protiv koronavirusa su u trećoj fazi kliničkih studija i to je poslednja faza pre nego što se odobre. Mislim da ćemo do kraja godine imati vakcine odobrene za upotrebu, kaže u ekskluzivnom intervjuu za Kurir Nemanja Despot Marjanović, srpski naučnik sa Broud instituta u Bostonu, koji je partner prestižnog američkog univerziteta Harvard i MIT. Naš sagovornik je prethodnih meseci na Harvardu-MIT, koristeći uzorke pacijenata iz celog sveta, učestvovao u istraživanjima kako koronavirus napada ljudski organizam.

Veliki broj ljudi je još uveren da koronavirus udara samo na pluća.To definitivno nije tačno?

- Nažalost, ono što vidimo je da - iako je koronavirus primarno respiratorni virus, pogađa respiratorni sistem (nosna duplja, grlo, pluća) i tu izaziva možda najveće oštećenje - postoje i druga žarišta. Upravo iz istraživanja koje je urađeno u laboratoriji gde ja radim doktorat vidimo da ovaj virus može da napada ćelije srca, bubrega, stomaka i creva, pa čak i nervne i imune ćelije. Mi i u klinici takođe vidimo pacijente koji imaju koronu i imaju kliničku sliku koja se podudara sa ovim našim rezultatima - imaju određene srčane probleme, blage epi-napade, zatim dijareju...

Ko treba prvi da primi vakcinu?

- Verovatno da će prednost da je prvi prime imati ljudi koji su na prvoj liniji odbrane - na primer, medicinsko osoblje - kao i osobe koje su u ugroženijim grupama - stariji i oni s hroničnim bolestima. I oni se tome možda mogu nadati do kraja ove godine, ali i to je optimistično. Mislim da do sledećeg proleća postoje dobre šanse za veći broj ljudi da bude vakcinisani. Naravno, treba uzeti u obzir i da je ovo što sada vidimo, kad je u pitanju pronalaženje vakcine, brzina svetlosti u odnosu na pre, tako da je sve moguće.

