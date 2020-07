SRBIJA NA PRAGU NARANDŽASTOG TALASA: Poznati meteorolog dao preciznu vremensku prognozu za narednih nedelju dana

Temperature u pojedinim mestima u Srbiji sutra će biti na pragu narandžastog talasa i dostići će i 36 stepeni, što nije zabrinjavajuće, ako se setimo 2007. godine kada je bila iznad 43 stepena, izjavio je danas čuveni hidrometeorolog Nedeljko Todorović.

On zajedno sa lekarima Hitne pomoći upozorava da i zdravi i hronično bolesnici treba da obrate veću pažnju na zaštitu.

"Ni sutra neće biti visoke temeperatue, kao što znaju da budu, a 36 stepeni moglo bi da bude samo u nekim mestima istočne i jugoistočne Srbije i u Pomoravlju. U ostalim krajevima biće od 33 do 35 što je za leto uobičajeno i nije zabrinjajvajuće s tim da osetljivijim ljudima, onima sa oslabljenim imunitetom, starijima smeta vrućina kakva god da je", rekao je Todorović za Tanjug.

Prema njegovim rečima, od subote pada temperatura za nekoliko stepeni i prvih desetak dana avgusta će biti između 30 i 33 stepena, uz rektu pojavu pljuskova, sutra i između 4. i 5. avgusta.

foto: Youtube Printscreen

U odnosu na ranija leta, ovo, kaže, nije ekstremno.

"Ranijih nekoliko decenija bila je česća pojava temperatura od 37 do 39 stepeni, 2007. godine bilo je i 42. U Smederevskoj palanci 44,8 a u Beogradu tog istog 24. jula 43,6", rekao je on i dodao da je to maksimum za naš region, i sadašnji maksimum je skrorman i nije zabrinjavajući.

Ovog leta biće mali broj dana sa ekstremnim brojem temperatura sa 35 i više stepeni, svega nekoliko takvih dana, rekao je on i dodao da će jul biti stepen iznad višedecenijskog proseka kao i avgust.

Prema podacima iz Hitne pomoći, broj intervencija na javnom mestu je u porastu i zbog povreda koje su posledica gubitka svesti usled velikih vrućiha, što bi se moglo sprečiti poštovanjem osnovnih mera zaštite.

U Službi 194 ponovli su za Tanjug da je važno da svi imaju na umu, kada su temperature visoke, da iz kuće ne izlaze bez preke potrebe, da se zaštite i piju tečnost uz obavezno redovno uzimanje terapije.

"Broj poziva povećan je, ljudi kolabiraju i u najvećem broju reč je o onim starijim, ljudi padaju, povrede glavu, polome nogu, kuk ....", rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir