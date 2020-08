TIODOROVIĆ NAJAVIO NOVU MERU KRIZNOG ŠTABA: Moraćemo to da uradimo, odluku ćemo doneti u narednih nekoliko dana

Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da se planira uvođenje obaveznog PCR testa i izolacija od 14 dana za strance koji dolaze u Srbiju.

On je naglasio da će na sledećoj sednici Kriznog štaba, koja će biti tokom ove nedelje, biti precizirano na koje zemlje će se to odnositi.

Kako je naveo, Srbija sada ima bolju epidemiološku situaciju nego pre mesec dana i sada to treba očuvati.

"Moraćemo to da uradimo, ali tek na osnovu sagledavanja epidemiološke situacije zemalja oko nas. Dileme nema mnogo za Brazil i Indiju, ali moramo imati dobru procenu za evropske zemlje", naveo je Tiodorović.

Napominje da je važno da se održe i ekonomske veze, promet ljudi i robe, ali da se mora voditi računa i o epidemiološkoj situaciji.

"Tu odluku ćemo doneti u narednih nekoliko dana. O tome smo već razgovarali, ali nismo precizirali na koje zemlje će se ta mera odnositi", kazao je on.

Napominje da se za strance uvodi mera obaveznog negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata, i mera izolacije od 14 dana, jer Srbija sada ima bolju situaciju što se tiče obolelih od kovid 19, od mnogih evropskih i svetskih zemalja.

"Trenutno smo otvoreni prema celom svetu. Moramo paziti i na Južnu Ameriku, deo Azije, pa i na SAD. Moramo jasno da kažemo na koje zemlje se odnosi obavezan test, a sa kojim zemljama će ostati kao i do sada. To mora da bude pažljivo analizirano", zaključio je on.

(Kurir.rs/FOTO: Beta/Vlada Srbije/Slobodan Miljević)

Kurir