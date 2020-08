LONČAR POSLE SASTANKA SA DIREKTORIMA KOVID BOLNICA: Uočeni problemi na plućima i srcu i kod izlečenih pacijenata

BEOGRAD - Sve više pacijenata koji su preležali koronu javlja se sa problemima na plućima i na srcu i on moraju da budu adekvatno zbrinuti, jer ne mogu da se upućuju u kovid bolnice, rekao je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Nakon sastanka sa direktorima kovid bolnica, on je rekao da se za pacijente koji su preležali kovid-19, a koji se sada javljaju sa problemima na plućima i na srcu, moraju obezbediti odgovarajući kapaciteti.

"Moramo da ih ozbiljno zbrinemo, da pregledamo i da vidimo o čemu se radi sa tim pacijentima", rekao je Lonncar.

Ministar je naveo da će privremena bolnica za kovid pacijente u beogradskoj Areni nastaviti da radi, kao i sve kovid ambulante, te da će Klinika za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije, kao i Institut za reumatologiju, od danas izaći iz kovid sistema.

Najavio je i da je u planu da iz kovid sistema uskoro izađe i Institut za ortopediju na Banjici.

Arena nastavlja da radi, spremamo se za jesen Zdravstveni sistem se priprema za scenario na jesen i mora biti spreman na sve, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar i navodi da privremena bolnica za kovid pacijente u Beogradskoj areni nastavlja da radi, a da će se u naredne dve nedelje nastojati da se zdravstveni radnici odmore. "Pokušaćemo da zdravstvene radnike odmorimo, posebno iz unutrašnjosti koji su sada u Beogradu ili u nekim drugim bolnicama, da ih vratimo u njihove gradove i da oni pokušaju da iskoriste godišnje odmore i da se odmore", rekao je Lončar novinarima nakon sastanka sa direktorima kovid bolnica. Poručio je i da nije vreme za opuštanje, te da svi treba da budu svesni da će maske dugo biti naša realnost i da ne smemo da se opustimo i "junačimo". "To je jedini način da funkcioniše i to se pokazalo kao dobro i da može da da rezultat. Maske, distanca i higijena...", naveo je ministar.

Više od 200 pacijenta u Srbiji lečeno antikovid plazmom

Antikovid krvnom plazmom u Srbiji do sada je lečeno više od 200 pacijenata, a prikupljeno je više od 1.100 jedinica plazme, izjavila je specijalista transfuziologije na Insitututu za transfuziju krvi Srbije Milica Jovičić i dodala da su efekti lečenja antikovid plazmom dobri.

"Prikupli smo značajne količine plazme i ne smemo stati. Ima je dovolno za potrebe naših pacijentata", rekla je Jovičić za Tanjug i dodala da se vladinom projektu "Doniraj plazmu da bi pobedio kovid" odazvalo više od 2.000 davalaca, a neki su plazmu dali i više puta.

Institut je, kaže, od početka aprila počeo da pruikuplja antikovid plazmu, ubrzo se priključio i Zavod za transfuziju Vojvodine, a plan je da se u sistem uključe i Niš i Kragujevac i Užice. Da sada su kako kaže svi davaoci dolazi u Beograd ili Novi Sad.

"Program se širi, radimo kako se radi u svetu, menjamo protokole, prvo samo pozivali sve koji su imali pozitivan razultat PCR testa, a već dva meseca krvnu plazmu mogu dati i oni koji imaju pozitvan nalaz antiela, svi koji su preboleli kovid", rekla je Jovičić.

Po njenim rečima, svi zainteresovni da pomognu u borbi protiv korana virusa treba da se jave na telefon 19819 ili preko sajta Doniraj palzmu.

Nakon što se svaki potencijalni davalac prijavi za program, obavljaju se razgovori, zakazuju pregledi da se vidi da li taj neko može da da plazmu, uzima se krv za razlicite analize, a kada se sve objedinji, zakazuje se termin za davanje plazme, kazala je Jovičić.

"Oni koji su imali teži oblik sa pneumonijom tri meseca ne mogu dati krv i plamzu, ali se svi potencijalni davaoci beleže u bazu ... Morate biti zdravi jer ne želimo da naškodimo ni davaocu ni onome ko će je dobiti", rekla je šef odseka za imunohematološko testiranje davalaca krvi. Svi iz baze su potencijalni davaoci, rekla je Jovičić i dodala da će neki odmah dati plazmu, a neki kasnije.

Shodno analizama, zakazuje se i koliko se često može davati plazma, a to je moguće na dve nedelje do 24 puta godišnje. "Imamo davaoce koji su dali plazmu četiri i više puta, neki su to učinili jednom i nisu želeli više", rekla je ona. Kako kaže prvi rezultati i efekti lečenja antikovid plazmom su dobri, ima efekata. "To su obično najteži pacijenti na drugim vidovima terapije i potrebno je vreme da se znaju efekti. Oni su svakako pozitivni, pazma daje doprinos izlečenju, ali će se o svemu znati više u periodu koji dolazi", rekla je Jovičhić i dodala da treba imati na umu da smo svašta saznali od marta do danas i o prenosu, načinu inficiranja, lečenju...

