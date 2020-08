NEKI SU VEĆ KRENULI NA LETOVANJE U CRNU GORU, NEKI NE BI OTIŠLI NI U LUDILU: Bitno im je samo da uzmu pare, brzo i mnogo

Crna Gora je pre četiri dana odlučila da najzad otvori granice sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Albanijom i Severnom Makedonijom,što znači da naši građani, uz negativan test, mogu da odu u na letovanje na Jadransko more. Posle otvaranja granice, već je zabeležen interes građana Srbije za putovanje i povećano rezervisanje smeštaja.

Obzirom na sve što se proteklim meseci dešavalo u Crnoj Gori, u našoj javnosti postoje oprečna mišljenja o odlasku na Jadran, a velika polemika o tome da li treba iči ili ne, povela se i na Fejsbuku, gde je na primer, na jedan post ostavljeno više od 380 komentara. Neki od stavova o letovanju u Crnoj Gori su sledeći:

"Prelepa je država ali je neverovatno kako se to lokalno ne ceni. Uništili su sve što je moglo da se uništi divljom gradnjom i nemarom. Kanalizacija prepljavljuje plaže, automobilima blokiraju ceo grad, i sve što im je bitno je da uzmu pare brzo i puno. Ima i sjajnih ljudi, ali su teška manjina", piše Gajo na Fejsbuku.

"Imam kuću na primorju i obožavam da provodim vreme dole. Ove godine sumnjam da ću ići jer su testovi obavezni, te mi za test treba godišnji odmor da bih ga dočekala. Osim toga, šuška se da će granice ponovo biti zatvorene nakon 30. avgusta, kada su izbori u Crnoj Gori i da je ovo otvaranje samo da bi njihovi državljani došli da glasaju. Takva ekskurzija nikom nije potrebna", poručuje Verica preko Fejsbuka. "Nisam bila tamo 20 godina i ne nameravam. Moje pare Crnogorci, a ni Hrvati videti neće. I odmah da razjasnimo: to nema nikakve veze sa nacionalizmom. U pitanju su cene, potpuno nesrazmerne usluzi koju nude", stav je jedne Olgice. "Uvek, sem ove godine. Ne pada mi na pamet da stojim u redu pred 'Torlakom' i plaćam testove. Inače da. Najlepša Boka, sjajni ljudi. Mene politika i budalaštine oko tih glupandera na vlasti ne mogu odvojiti. To su sve isprani mozgovi, povodljivi i ne razmišljaju svojom glavom", poručila je Vesna. Komentator na sajtu 021.rs, koji se potpisao kao "Južni Sremac", kaže da nema potrebe za odlaskom u Crnu Goru. "Dunave, Dunave moje mooreee!!! Sednem na čamac pređem preko u moju ladovinu, moj mulj, grizu me moji komarci, pijem svoje pivo, gledam u Gardoš i pitam se kako li je onima što se sad voze gradskim saobraćajem... Smorim se jer znam da im je teško, i otvorim sledeće pivce... Sutradan sve isto, samo se pije špricer 'ladan."

"Ne zna se da li nas više opisuju oni redovi bolesnih koje nije imao ko da primi ili redovi zdravih koji bi sve dali za to da mogu preći granicu sa gajbom piva u gepeku", komentar je koji je ostavio "Kokakole". "Niste stavili opciju za glasanje: 'Ne bih ni lud dole otišao, postoji nešto što se zove dostojanstvo", kaže "Joki". "Možda u Boki, da me ne mrzi i da imam viška i živaca. Nije ni do mesta gde idem, već do tih prelazaka, provera i tako dalje. A i dok se ja smolim, kraj sezone. Dobar je Dunav, blizu je", ostavlja komentar neko s "laloškim" potpisom "Tja". "Ako Bugarska dozvoli ulaz sa PCR testom otići ću tamo na letovanje. Grčka ne verujem da će dozvoliti ove godine. Bio sam pre dve godine u Bugarskoj i kada poredim sa Crnom Gorom, skoro sve je na strani Bugarske", piše "Đura". "Odmor je odmor, da mogu da idem otišao bih, Crna Gora je lepa država i tamo sam uvek uživao. A političari, njih nisam nikad voleo, u bilo kojoj zemlji da su, pa ni ove naše u Srbiji. Uvek oni podstiču neki razdor i mržnju. Danas vole Nemce, sutra Amerikance, prekosutra Ruse, pa onda mrze sve od reda. Tako i sa Crnom Gorom, a kada odeš, vidiš da su normalni ljudi kao i svugde", smatra jedan čitalac koji se potpisao kao "Mirko".

"Ne biste išli, a to je zato što Crnu Goru poistovećujete sa morem. Crna Gora je jedna od najboljih planinarskih destinacija na Balkanu. Takvo bogatstvo na tako malom prostoru. Netaknuta priroda, visoke planine i nema razmaženih turista, koji seju ambalažu iza sebe. Grčka, Grčka, nja, nja, nja... Rmbači cele godine da bi se kiselio na nekoj otužnoj plaži 10 dana", zaključio je jedan "Miki".

