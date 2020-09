NOVI NAPAD LOBIJA ŠOLAKA I ĐILASA, SADA IZ HRVATSKE! Zagrebački Jutarnji list objavio tekst PUN LAŽI o Vučiću i Telekomu

Poslovno-politički lobi Dragana Šolaka i Dragana Đilasa pokrenuo je još jedan napad na predsednika Vučića, kompaniju Telekom i list Kurir, i to ni manje ni više nego iz Hrvatske! Naime, hrvatski tabloid Jutarnji list uključio se u prljavu kampanju koju mesecima vodi ovaj dvojac. Objavljivanjem, reklo bi se, naručenog teksta protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Telekoma i Kurira, ovaj zagrebački dnevni list se, kako se čini, svrstao na stranu pomenutog političko-poslovnog lobija.

U prilog tome ide i činjenica da su mediji pod kontrolom Šolakove Junajted grupe, kao senzacionalan, odmah preuzeli tekst Jutarnjeg o navodnoj aferi prilikom kupovine Kurira koji je, opet, objavio uglavnom neosnovane optužbe potpredsednice Đilasove stranke, dok je iz opširnog odgovora Adrija medije naveo samo nekoliko uopštenih stavki, prećutavši suštinu. Pojedini mediji u vlasništvu Junajted grupe su prenoseći tekst Jutarnjeg izostavili da prenesu čak i te „skraćene“ odgovore AMG.

Nepoštovanje etike

Zagrebački Jutarnji list naširoko se u nedeljnom izdanju bavio navodnom aferom „Telekom“ i preuzimanjem Adrija medija grupe. Ovaj medij - koji sebe predstavlja kao list liberalno-socijaldemokratske orijentacije, dok se u hrvatskim novinarskim krugovima sve više govori da je krenuo u tabloidne vode - u tekstu na tri strane, u kom taksativno navodi optužbe protiv Adrija medije i Telekoma, a koje uglavnom plasira potpredsednica Đilasove stranke Marinika Tepić, preko medija u vlasništvu Junajted grupe, odgovor Adrija medije sveo je, međutim, na svega dva pasusa, iz kojih se ne vidi suština neosnovanosti tih napada. Takođe, u članku u Jutarnjem svi potezi kompanije Telekom predstavljaju se kao odluke koje donosi predsednik Srbije, pa se postavlja pitanje da li ovakve zaključke donose na osnovu svog iskustva, odnosno odnosa najviših hrvatskih predstavnika vlasti prema preduzećima u većinskom ili manjinskom državnom vlasništvu u toj zemlji.

Jutarnji list navodi već više puta ponovljene optužbe potpredsednice SSP, čiji je predsednik Dragan Đilas interesno povezan s Draganom Šolakom i Junajted grupom, inače glavnim konkurentom Telekoma, koji neosnovane napade na Telekom i plasira preko medija u svom vlasništvu, pre svega N1 i Nova.rs.

Tekst koji neretko prelazi ivicu poštovanja etičkih pravila novinarske profesije vešto sve optužbe stavlja u usta Tepićeve i Đilasovih sledbenika, u svemu se ograđujući da su te optužbe „navodne“, ali je suština da na svom prostoru koji je posvećen optužbama, na čitave tri strane, odgovor i argumentaciju Adrija medije svodi na samo dva pasusa, u kojima tumači pojedine delove, vešto izbegavajući suštinu, iz koje se jasno vidi da iza napada na Adrija mediju i Kurir stoji Junajted grupa i njen poslovni interes.

Jutarnjem listu, tako, nije važan niti jedan detalj iz odgovora, a simptomatično je da upadljivo prećutkuje bilo šta iz tekstova u Kuriru, koji su im u dogovoru dostavljeni, i u kojima se raskrinkava pozadina napada na Telekom, Adrija mediju i Kurir, a iz kojih se jasno vidi da je suština napada poslovni interes Junajted grupe, koja je ugrožena širenjem Telekoma. Zanimljivo je, inače, da su u javnosti sve glasnije priče da Junajted grupa sve više težište svog poslovanja iz Srbije prebacuje u Hrvatsku.

Zamena teza

Jutarnji list, takođe upadljivo, forsira tezu dela srpske opozicije interesno povezanog sa Junajted grupom da je avans Telekoma uplaćen kompaniji Vajerles medija iskorišćen za kupovinu Adrija medije preko ćerke firme Mondo ink., opet upadljivo prećutkujući da je Vajerles medija imala i druge prihode, od kojih je kupila Adrija mediju. Taj deo, istine radi, citiran je u delu odgovora Adrija medije, koji se navodi kao „Žeželjev odgovor“, ali je evidentno da se u tekstu Jutarnjeg lista ne navode detalji ugovora između Telekoma i Vajerles medije, a u kojima je taksativno navedeno šta su međusobne obaveze i šta Vajerles medija mora da uradi u narednih pet godina, koliko ugovor važi.

Jutarnji list, zlonamerno tumačeći ugovor, navodi samo da su u pitanju „promidžbene (reklamne) usluge i prenos know-how“, iako je suština ugovora nešto sasvim drugo, što se jasno vidi, a to su proizvodnja, razvoj i pozicioniranje medijskih sadržaja i kanala, što Jutarnji list zlonamerno dovodi u vezu sa jačanjem Vučićevog uticaja na medije.

Jutarnji list se tako, čini se, svrstao na stranu poslovno-političkog lobija predvođenog Junajted grupom, Šolakom i Đilasom, vešto pakujući navode koji samo njima odgovaraju i plasirajući ih kao činjenice, čime je svoje čitaoce doveo u zabludu, a mediji pod kontrolom Šolaka i Đilasa ih u Srbiji plasirali kao objektivne i tačne.

I na kraju, poruka kolegama iz Jutarnjeg: Pošto zasad niko u Hrvatskoj ne sme da piše o mutnim poslovima Šolaka i Junajted grupe, Kurir će to raditi umesto vas, a kada krene da destabilizuje hrvatsko medijsko tržište i vi skupite hrabrosti, slobodno prenesite naše pisanje.

Kurir je juče poslao pitanja uredništvu Jutarnjeg lista, ali odgovore, na naše veliko razočaranje, nismo dobili.

SUMNJE U NEČASNE RADNJE

Zašto ne smete da pišete protiv Šolaka i Đilasa?

Kurir je naširoko i s dokazima pisao o poslovanju poslovno-političkog lobija iza koga stoje Dragan Đilas i Dragan Šolak, i sve to dostavio urednicima Jutarnjeg lista. Kurir je pisao i o sumnjama da do svojih ciljeva dolaze uz potplaćivanje ljudi u domaćim i stranim regulatornim telima, ali i kompanijama koje su direktni konkurenti Junajted grupe. Iste sumnje mogu se izneti i kada je u pitanju rad pojedinih medija koji formalno nisu u njihovom vlasništvu. Jer ako se može razumeti zašto je uredništvo Jutarnjeg lista protiv politike Aleksandra Vučića, sa obrazloženjem da je to u skladu s njihovom uređivačkom politikom, ne može se razumeti zašto ova medijska kuća zastupa interese Junajted grupe kada je otvoreno stala na stranu kompanije iza koje stoje Šolak i Đilas. Postavlja se pitanje kojim su se to razlozima u zauzimanju ovakvog stava rukovodili u Jutarnjem listu.