NE ŽELIMO DA UMRE JOŠ LJUDI! Lončar: Lokalne samouprave DA OTVORE OČI 24 SATA

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar apelovao je danas na sve lokalne samouprave u Srbiji da više povedu računa i prate situaciju kod sebe, te da, ukoliko im se povećava broj obolelih od korona virusa, istog momenta preduzimaju mere, a ne da se "prave da ne vide" i da čekaju odluke republičkog Kriznog štaba

"Veliki apel za lokalne samouprave da otvore oči 24 sata i vode računa da li im se povećava broj obolelih. Ako se povećava, istog momenta da donose nove mere i da to spreče", rekao je Lončar novinarima u Beogradu. Lončar je podsetio da lokalne samouprave imaju svoje krizne stabove i epidemiologe, da mogu da donesu odluke i da nema potrebe da čekaju da vide šta će biti u celoj Srbiji i Evropi. "Za to nemamo vremena i to ne možemo da tolerišemo jer ne želimo da nam se zarazi i umre još veći broj ljudi", rekao je Lončar.

Istakao je da je najvažnije da se nosi maska u zatvorenom prostoru, prevozu i da se izbegavaju svi skupovi i okupljanja gde ima dosta ljudi, a posebno u zatvorenom ili poluotvorenom prostoru gde se, dodao je, virus najviše širi.

Lončar je naveo je da će prvog oktobra početi period vakcinacije protiv sezonskog gripa i pozvao građane da tu priliku iskoriste i da se vakcinišu. "Imaćemo najkvalitetnije vakcine da svi oni koji su se i do sada vakcinisali, a i oni koji su u međuvremenu postali rizične grupe, iskoriste tu priliku i da sprečimo da dođe do mešanja sezonskeog gripa i korona virusa pošto će nam to umnogome pomoći da zaštitimo naš zdravstveni sistem i sve naše pacijente jer će imati više prostora za sve one koji čekaju na dijagnostiku, operacije ili na neku drugu vrstu lečenja", dodao je Lončar.

Kurir.rs/Tanjug

