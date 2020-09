POKRALA POKOJNIKA! KOMISIJA EKONOMSKOG FAKULTETA POTVRDILA: Profesorka Danica Popović je plagirala rad

Stručna komisija Ekonomskog fakulteta u Beogradu već drugi put je potvrdila da je profesorka Danica Popović plagirala prevod iz predmeta Međunarodna ekonomija.

Ona je praktično prekopirala, tj. pokrala prevod svog pokojnog kolege, profesora Stojana Babića, jer ga je predstavila kao svoj rad, a njega nije potpisala!

O ovome je Kurir pisao u više navrata, a Stručna komisija se izjasnila još u julu, potvrdivši da njen rad nije originalan, ali je na zahtev Etičke komisije ponovo dostavila dopunu izveštaja u kom je jednoglasno potvrđen prethodni stav.

Crno na belo

Naime, detaljnim upoređivanjem spornih udžbenika jasno je utvrđeno da, iako su originali ova dva profesora na engleskom jeziku različiti, prevodi na srpskom jeziku su isti. Upoređivanje prevoda izvršeno je i primenom softvera Turnitin i jasno su navedeni procenti poklapanja koje je utvrdio softver, navodi se u dopunjenom izveštaju u koji je Kurir imao uvid.

- Koliko je naša analiza originalnosti bila detaljna svedoči i činjenica da smo oba prevoda unakrsno poredili sa njihovim izvornicima i ustanovili da iz izvornika izdanja nisu precizno prevedeni delovi, tj. da neke rečenice iz izvornika nisu prevedene u prevodu 12. izdanja, što smo detaljno analizirali na stranama 6-8 Stručnog mišljenja. To govori da su dva prevoda identična čak i kada se njihovi izvornici razlikuju - stoji u dopuni izveštaja Stručne komisije, koju su činili prof. dr Predrag Bjelić i prof. dr Radovan Kovačević sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Slobodan Cvetanović sa Ekonomskog fakulteta u Nišu i dr Aleksandar Milošević sa Fakulteta političkih nauka.

Aleksandar Jakšić, podnosilac zahteva za utvrđivanje plagijata prof. Popović, kaže za Kurir da je u odnosu na udžbenik koji je prevodio prof. Stojan Babić, autor Dominik Salvatore izvršio brojne izmene tako što je dodavao određene rečenice i menjao određene paragrafe i stranice.

- Međutim, tih izmena u prevodu profesorke Popović nema, što jasno ukazuje na to da je prof. Popović samo kopirala prevod pokojnog profesora Stojana Babića. Beogradski univerzitet ne pamti veću sramotu - kaže Jakšić.

Mešanje politike

Imajući u vidu da je Stručna komisija dokazala plagijat, Jakšić smatra da sada nema nikakve sumnje da će prof. Popović dobiti javnu osudu.

- Posebno me raduje to što su dva člana Etičke komisije Ekonomskog fakulteta članovi Demokratske stranke, koja pretenduje da preuzme vlast u Srbiji i koja je na početku postupka sramnim saopštenjem podržala Danicu Popović u njenom, sada već dokazanom, plagijatu. Profesor Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u SAD i aktuelni predsednik Etičke komisije, visokopozicionirani je član DS, dok je profesor Milojko Arsić bivši viceguverner i aktuelni član Građanskog demokratskog kluba DS. Obojica su u javnosti poznata po držanju moralnih pridika i raduje me što će građani Srbije moći da vide kako se ti "moralni i etički komesari" ophode prema plagijatima svojih političkih istomišljenika - zaključuje Jakšić i dodaje da ga ne bi začudilo da posle ovoga "obojica podnesu ostavke, jer nemaju hrabrosti da protivreče stavu svoje stranke".

Izbegavanje odgovora

Profesor Arsić juče nije želeo daje komentar o dopunjenom izveštaju, navodeći da se on razmatra i da će Etička komisija nakon toga dati svoj stav. Profesorka Danica Popović je poručila da ne zna ništa o novom izveštaju.

- Nisam ni videla izveštaj. Taj prevod nije prepisan, a ja jedino mogu da kažem da je gore od plagijata lažna optužba za plagijat - kratko je rekla Popovićeva za Kurir.

Dekan Ekonomskog fakulteta prof. Branislav Boričić kaže za naš list da će se u ovom slučaju ispoštovati sve zakonske odredbe.

- Dalja prcedura predviđa da Etička komisija, na bazi tog izveštaja, podnese predlog Nastavnom-naučnom veću i da ono zauzme stav. Rukovodstvu Ekinomskog fakulteta je ovo jedan veoma važan slučaj i želimo da mu posvetimo potpunu pažnju i da ispoštujemo sve zakonske odredbe - kaže prof. Boričić.

foto: Beta Profesor Branko Kovačević o proceduri Sledeći organ je Etička komisija Univerziteta Profesor Branko Kovačević, bivši rektor Univerziteta u Beogradu, pojašnjava koja je procedura nakon što Stručna komisija utvrdi da nečiji rad nije originalan. - Tada se predmet vraća na Etičku komisiju fakulteta, a drugostepeni organ je Etička komisija Univerziteta u Beogradu, i oni donose odluku. Oni mogu da donesu konačnu odluku ili da ga vrate nazad na fakultet. Ako bismo napravili paralelu, Etička komisija Univerziteta je kao Apelacioni sud koji donosi odluku. Oni mogu da vrate na niži stepen u zavisnosti od materijala koji imaju. Dešava se da se izveštaj vrati na niži stepen ukoliko nedostaju stručni podaci - kaže prof. Kovačević.

35 odsto je procenat preklapanja dva prevoda, konstatovala je Stručna komisija

