KORONA OPASNA I PO NAŠU PSIHU: Tokom epidemije kovida broj onih koji su pokušali suicid VIŠESTRUKO JE POVEĆAN!

Višestruko je povećan broj ljudi koji su pokušali samoubistvo tokom epidemije koronavirusa, pokazuju preliminarni rezultati istraživanja Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, što potvrđuju uporedne analize iz maja i jula ove i prošle godine. Čak 1.500 ljudi godišnje se u proseku ubije u Srbiji, odnosno četvoro svakog dana.

foto: Nemanja Nikolić

Direktorka „Laze“ dr Ivana Stašević Karličić za Kurir je istakla da još nije završeno istraživanje o uticaju pandemije na suicidalnost, koje se odnosi na širi region Beograda.

- Preliminarni rezultati govore u prilog višestrukog povećanja broja ljudi sa suicidalnim idejama i pokušajima koji su zbrinuti na našoj klinici, i to tokom maja i jula ove godine u odnosu na isti period 2019, izraženo apsolutnim brojevima. Složenijom statističkom analizomi, biće utvrđena značajnost ovog porasta - naglasila je Stašević Karličić.

Korisno Akcija klinike u Beogradu foto: Zorana Jevtić

Ona je dodala da epidemija kovida i sve okolnosti u vezi sa tim - promena životne rutine zbog protivepidemijskih mera, ekonomska i politička kriza, strah od bolesti i smrti, gubitak voljenih, ograničen pristup sistemu zdravstvene zaštite - jesu stres visokog intenziteta za celokupnu populaciju:

- Ako i nakon nekoliko nedelja borbe sa stresogenom situacijom ne dođe do adaptacije, razvijaju se depresivni simptomi. Depresija je vodeći faktor rizika za samoubistvo.

Depresija - kako je prepoznati Osećaj duboke tuge i ako se lako rasplačete

Gubitak interesovanja i uživanja u omiljenim aktivnostima

Gubitak libida (seksualne želje) i problemi u seksualnom funkcionisanju

Poremećaj spavanja, tj. ukoliko spavamo previše ili premalo

Promene u apetitu i/ili težini

Osećaj krivice, beznadežnosti ili bezvrednosti

Nemogućnost koncentrisanja ili upamćivanja prostih stvari

Stalni osećaj malaksalosti ili gubitka snage

Osećaj zamaranja i smanjenja aktivnosti koje je primetila vaša okolina

Razmišljanja o samoubistvu ili smrti

U Srbiji se, navela je, godišnje ubije 1.500, ljudi, što je četivoro dnevno:

- Oni najčešće i ne žele da umru, već da prekinu nepodnošljivu patnju. Veoma retko neko izvrši samoubistvo, a da drugima ne stavi do znanja kako se oseća. Najvažnije je da to ozbiljno shvatimo. Ne smemo ignorisati, biti zaprepašćeni ili paničiti, činiti da problem izgleda trivijalno izjavama da je to ništa.

Prevencija depresije - šta možemo uraditi Razgovarajte sa nekim kome verujete

Bavite se aktivnostima u kojima ste uživali dok vam je bilo dobro

Održavajte kontakt sa porodicom i prijateljima

Redovno vežbajte, čak i kada je reč o kratkoj šetnji

Držite se uobičajenih navika u jelu i spavanju

Prihvatite da možete da patite od depresije i prilagodite svoja očekivanja

Izbegavajte ili ograničite konzumaciju pića

Ako razmišljate o samoubistvu - odmah potražite pomoć

Obratiti se „Lazi“, timu za unapređenje mentalnog zdravlja, ponedeljkom i četvrtkom od 9 do 12 sati

Upravo zato je juče, na Međunarodni dan prevencije samoubistva, ova klinika organizovala u centru Beograda skrininge na depresiju i anksioznost, a i novinari Kurira su prošli te testove.

Pomoć 0800/309-309 - besplatni servis Ministarstva zdravlja za psihosocijalnu podršku tokom pandemije kovida 19

Urgentna služba „Laze“, radi 24 sata

Nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistva 011/7777-000

Test za depresiju ima dvadesetak pitanja, od toga kako se trenutno osećamo, kako spavamo, do toga kakav nam je seksualni život... Nakon sabiranja rezultata tim psihologa i stručnjaka daje vam savete. Iako je u početku postojala nelagoda kako će to izgledati, nakon završetka uvideli smo da je ovo jako dobar način da sagledamo trenutno stanje i porazgovaramo sa stručnjacima o onome što nas tišti.

Znaci upozorenja Pričanje o samoubistvu - izjave tipa „Voleo/la bih da se nisam ni rodio...“

Traženje ubojitih sredstava - noževa, oružja...

Preokupacija smrću - neuobičajena zainteresovanost za smrt, agresiju

Beznadežnost po pitanju budućnosti - stvari nikada neće biti bolje

Nisko samopoštovanje - osećaji krivice, stida...

Sređivanje stvari - testament, oproštajna pisama, poklanjanje

Opraštanje - neočekivane poruke i pozivi prijateljima i porodici

Povlačenje - postepena izolacija od svih

Autodestruktivno ponašanje - namerno samopovređivanje

Iznenadno spokojstvo - može značiti da se osoba odlučila da pokušaj samoubistvo

Kurir.rs/ Ekipa Kurira Foto: Shutterstock

Kurir