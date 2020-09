RUŽIĆ: Zahvalni smo Americi na podrši u modernizaciji javne uprave!

Na onlajn Međunarodnoj naučnoj konferenciji "Srpsko-američki odnosi", Ružić je istakao da je reforma javne uprave jedan od tri noseća stuba naših evropskih integracija.

"Cilj je da se svim našim građanima, bez obzira na to gde žive i čime god da se bave, omogući da brzo, efikasno i dostojanstveno obave svoje administrativne poslove i obaveze. Mi želimo da javnu upravu učinimo, u pravom smislu reči, servisom na raspolaganju građana, nikako mestom kojem građani treba da služe", rekao je Ružić.

Uporedo s napretkom te reforme sistem javne uprave drastično smanjuje prostor za eventualnu korupciju, a time se prilagođavamo i modernim državama s niskim stepenom korupcije i zloupotreba, rekao je ministar.

On je naveo da se, zahvaljujući podršci SAD, širi broj gradova u Srbiji u kojima su rad lokalne samouprave i proces donošenja odluka postali transparentniji uz veće direktno učešće građana. To, ističe, dovodi do kvalitetnijeg života u lokalnoj zajednici i većoj zainteresovanosti građana za rešavanje lokalnih problema.

Ministar je naveo važnost stalnog napretka diplomatskih odnosa Srbije i SAD, koji traju sada već skoro 140 godina, jer Srbija može da ostvari svoje interese samo onda kada su njeni odnosi sa SAD dobri, nikako suprotno.

"Svedoci smo veoma dinamičnog napretka u našim odnosima i to na svim poljima, a najbolja potvrda za to stigla nam je pre nedelju dana, sa razgovora predsednika Aleksandra Vučića i Donalda Trampa", rekao je Ružić.

Dodao je i da današnji skup vidi kao obostranu želju da Srbija i SAD nastave da grade svoje partnerstvo, onako kako su ga imale u najvećem delu svoje zajedničke istorije - kao bliski saveznici i narodi koji poznaju i poštuju jedni druge.

Ružić je izrazio najdublje saosećanje sa porodicama svih Amerikanaca koji se na današnji dan sećaju svojih bližnjih, koji su izgubili život u terorističkim napadima na Njujork i Vašington pre 19 godina.

Kurir.rs/Tanjug

Foto Marina Lopičić

Kurir