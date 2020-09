PRINC FILIP KARAĐORĐEVIĆ: Srpski manastiri ne mogu biti proglašeni albanskim nacionalnim dobrom!

"Srpski manastiri i crkve nikako ne mogu biti proglašeni albanskim nacionalnim dobrom. Oni to nisu upravo zato što su srpski i to zna čitav svet, a što je najvažnije, znamo i svi mi", rekao je u intervjuu za KosovoOnline princ Filip Karađorđević.

foto: Beta

- Znaju to i naši prijatelji Albanci i siguran sam da i oni sami preziru takve postupke i pokušaje svojih pojedinih političkih predstavnika jer i sami znaju da to nema nikakvog utemeljenja u realnosti i služi samo u svrhu podizanja tenzije i podgrevanja bespotrebnih sukoba - kazao je on.

Filip Karađorđević istakao je i da politički predstavnici i Srba i Albanaca ne smeju da svoje ambicije i političku budućnost stavljaju ispred opšteg interesa naroda.

- Opšti interesi su dostojanstven i miran život, stabilnost i sigurna budućnost naše dece. Kad kažem "naše dece", mislim i na srpsku i na albansku decu - poručio je on i dodao da Srbima i Albancima niko neće pomoći ukoliko prvenstveno ne pomognu sami sebi.

Kurir