SAD TRAŽI 11 NIŠLIJA ZBOG PREVARE TEŠKE 70 MILIONA DOLARA: Evo šta za Srbiju znači njihova predaja (KURIR TELEVIZIJA)

Nakon saslušanja koje pred Višim sudom u Beogradu očekuje 11 osumnjičenih za internet prevaru tešku 70 miliona dolara, biće poznat njihov stav i izjašnjenje na zahtev za izručenje Sjedinjenim Američkim Državama.

Iz advokatske kancelarije koja zastupa četvoricu okrivljenih za Kurir televiziju kažu da za sada nema materijalnih dokaza o prevari, te da oni očekuju da će država Srbija zaštiti svoje građane, jer bi u suprotnom bio presedan u sudskoj praksi.

- Ako mi ne napravimo ozbiljnu istragu i ne razdvojimo i utvrdimo pojedinačnu odgovornost svakog od njih, doći će do jednog pravnog presedana gde će svi oni morati da budu izručeni, a to bi stvorilo ogromnu pravnu nesigurnost u državi Srbiji da ni građani više ne bi bili sigurni kad god bi uradili bilo koje krivično delo koje je vezano za štetu po bilo kog Američkog državljanina, svi bi oni morali biti izručeni u slučaju da to SAD traži - naglašava jedan od advokata.

