POČINJE XI INFOSTUDOV REGIONALNI ONLINE SAJAM POSLOVA: Od danas do 14. oktobra!

Svi oni koji traže prvi posao ili bi rado do novog zaposlenja, neka spreme radne biografije (CV) jer imaju šansu da pronađu pravu ponudu za sebe na najvećem online Regionalnom sajmu poslova!

Ove godine online Regionalni sajam poslova biće organizovan po jedanaesti put zaredom, a održaće se od 7. do 14. oktobra. Svake godine, sajam se realizuje u saradnji sajtova Poslovi.infostud.com, Moj-posao.net iz Hrvatske, MojPosao.ba iz Bosne i Hercegovine i makedonskog sajta Vratobuvanje.com.mk.

Posebna novina je to što ove godine na sajmu učestvuju i kolege sa sajta Deloglasnik.si iz Slovenije, i to je još jedan od razloga zbog čega ovaj događaj sa pravom nosi titulu najvećeg regionalnog online sajma zapošljavanja.

Nove zaposlene traži više od 30 kompanija, dok će više od 200 oglasa za posao na sajmu biti ponuđeno iz sledećih oblasti:

• IT

• Trgovina i prodaja

• Logistika

• Obrazovanje

Pored toga što je svima koji se prijave na sajam omogućeno konkurisanje za posao, kandidatima je na raspolaganju ponovo i Lov na blago. Lov na blago je igra u kojoj su svi dobro došli. Cilj igre je da posetite što više šandova u sva četiri paviljona i time steknete veću šansu da „uhvatite“ nagradnu ikonicu. Kada ugledate ikonicu, kliknete na nju i upišete se za učešće u nagradnom izvlačenju. Možete osvojiti mobilni telefon Huawei P40 Lite ili 1 od 10 Poslovi Infostud poklon paketa.

Uz sve navedeno ove godine umesto standardnih događaja organizujemo i dva Webinara. Prvi, IT webinar, pod nazivom „IT ČAJANKA Vol.4“ biće održan 8.10. od 18 časova, a ovoga puta na panelu govoriće isključivo ljudi iz struke, odnosno IT industrije. Biće reči o tome kakva je trenutna situacija u IT-ju, šta jednog IT-jevca drži lojalnim, tehnologije u kojima najčešće žele da se usavršavaju ali i o mnogim drugim temama. Drugi webinar, pod nazivom „Stalno konkurišem, a niko me ne zove“ predviđen je za 13.10. od 18 časova i na njemu će učestvovati predstavnici sektora ljudskih resursa i odgovarati na sva vaša pitanja. Tema opšteg webinara biće za sve one koji su se do sada pitali gde greše i zašto ih niko ne zove na intervjue, ali i zašto nemaju nikakvog odgovora nakon razgovora za posao. Takođe i kako bi trebalo da izgleda CV da bi vas neko pozvao na razgovor.

Sajam možete posetiti od danas odlaskom na web adresu https://rs.regionalnisajamposlova.com/

