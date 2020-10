ZARAŽENO 25 UČENIKA I NASTAVNIKA U BEOGRADU: Kon najavio kontrolu poštovanja epidemioloških mera i u velikim kompanijama

U Srbiji se pogoršava epidemiološka situacija, posebno u Beogradu, kaže epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon i upozorava da se zbog povećanja broja zaraženih u prestonici iz nesigurne situacije prelazi u nepovoljnu.

Navodi da se očekuje da će doći do prenosa i širenja broja zaraženih i na ostale delove Srbije.

- Neće to doći odjednom, ali u narednim nedeljama se može očekivati - naveo je Kon.

Uvođenje vanrednog stanja, međutim, nije opcija, kaže Kon.

Najveći broj zaraženih jeste u Beogradu, a Kon kaže da se nijednom na sednicama Kriznog štaba nije pominjalo zatvaranje prestonice i da "za sada" nema vidljivog razloga za tako nešto.

- Restriktivne mere su moguće samo u slučaju da dođe do naglog pogoršanja koje prevazilazi sve što smo do sada videli. To ne očekujemo ukoliko se budemo pridržavali mera - rekao je epidemiolog.

Posebno je važno, kako je naveo Kon, sprovoditi mere zaštite i u velikim preduzećima gde se može desiti da dođe do pojačanih mera nadzora.

Kon napominje da se moraju primenjivati preventivne epidemiološke mere i da se maske moraju nositi u zatvorenom, ali da je preporuka da se nose i na otvorenom prostoru ukoliko ne može da se obezbedi distanca od dva metra.

- MIslim da sada niko ne nosi masku na ulici tamo gde ne možete kontrolisati i održavati distancu. Recimo u Knez Mihailovoj ulici ne možete kontrolisati da li ćete biti na udaljenosti od dva metra u svakom trenutku. Prošao sam tuda i osim mene još dvoje ljudi je nosilo maske, a ostali ne - rekao je Kon.

Napominje da se preporuke ne shvataju kao nešto značajno i da je nepoštovanje preporuka dovelo u junu do eksplozivnog širenja virusa.

- Zaštitne mere koje se primenjuju u školi, pre svega nošenje maski, dovele su do smanjenja akutnih respiratornih infekcija - kaže Kon i dodaje da je upola manje respiratornih infekcija sada nego u istom periodu prošle godine.

Nema prenošenja zaraze u školi

Tokom prošle nedelje u školama u Beogradu je evidentirano 25 zaraženih učenika i nastavnika virusom korona, ali nije bilo prenošenja virusa unutar škole, već su deca zaražena u porodici.

Kon je precizirao da je zaraženo osam đaka i sedmoro zaposlenih u osnovnim školama i devet učenika i jedan zaposleni u srednjim školama.

- Situacija u školama u Beogradu pokazuje da nadzor funkcioniše, što je važno, jer će virus biti sve više u opticaju. Razgovor o tome da li škole treba zatvarati ili ne, neće zavisiti od epidemioloških mera, jer su već preduzete, nego prvenstveno od toga da li će moći da se izvodi nastava ili ne, a to je u nadležnosti Ministarstva prosvete - naveo je Kon.

Od početka školske godine u Beogradu registrovano je 36 zaraženih učenika i 13 zaposlenih u osnovnim školama i 22 učenika srednje škole i četvoro zaposlenih.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto:Beta/Milan Obradović)

