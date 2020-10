DR KON DAO PRECIZNU PROGNOZU: Evo šta da očekujemo od korone narednih dana! Najugroženija populacija od 20 do 40 godina

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da uvođenje vanrednog stanja u Srbiji za sada nije opcija i da se o tome ne razmišlja odnosno da će od ponašanja građana zavisiti u kom će se pravcu razvijati epidemiološka slika.

U narednim danima on očekuje da će doći do povećanja aktivnosti virusa i da će dnevno biti trocifren broj zaraženih, mada bi taj broj trebalo da bude ispod 200.

Kako je Kon rekao za RTS, najveći broj zaraženih je u Beogradu, a za sada procena da se oko pet procenata zaraženih "preliva" iz okruženja, dok je najveća transmisija bolesti u populaciji starosti 20 do 40 godina.

Kon je dodao da je prošle nedelje korona virus otkriven u 25 škola, ali da su sve sporadični slučajevi koji se dobro nadziru.

"Ako ne uspemo da zadržimo dobar nadzor u školama, onda može doći do restriktivnih mera u nekim školama, ali to trenutno nije opcija. Ako dođe do pogoršanja, u nekim školama nije nemoguće da se pređe na onlajn nastavu, ali se to ne odnosi ne sve škole", rekao je Kon.

Na pitanje o leku "remdesivir" koji je od danas dostupan i u Srbiji, Kon je objasnio da on ne pomaže u samom suzbijanju epidemije već da eventualno može da pomogne već obolelima, i ponovio da zato "infektolozi insistiraju da se o tome ne govori mnogo", ali da je svakako "dobro što je prisutan".

(Kurir.rs/Beta/RTS)

