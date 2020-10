GORI OKO SRBIJE: Susedi obaraju rekorde po broju zaraženih

Rekordi u broju novozaraženih kovidom 19 oboreni su juče u celom regionu, dok je Srbija zasad svojevrsno ostrvo zbog najpovoljnije epidemiološke situacije. Susedne države suočavaju se s ozbiljnom krizom, a njihov zdravstveni sistem je pred kolapsom.

U Hrvatskoj je zabeležen rekordan 1.131 novi slučaj, pa se broj aktivnih slučajeva popeo na 4.233. Prema tumačenjima hrvatskih stručnjaka, ako bi se broj od preko 1.000 zaraženih zadržao desetak dana, bilo bi upitno funkcionisanje zdravstvenog sistema, odnosno nastao bi kolaps.

U Bugarskoj je statistika alarmantna, jer je potvrđeno 914 novih slučajeva, što je najviše novoobolelih u jednom danu od početka epidemije. U BiH je u poslednja 24 sata registrovan 621 novooboleli, takođe najviše dosad. U Rumuniji je u poslednja 24 sata potvrđeno 4.026 novih slučajeva, što je treći dan zaredom preko 4.000. U Mađarskoj je broj inficiranih uvećan za 1.293. I u Sloveniji je broj obolelih raste - još 834 slučaja.

Severna Makedonija se sa 535 novoobolelih pridružila zemljama u regionu koje beleže rekordan broj zaraženih, dok je u Crnoj Gori 211 novozaraženih.

"Trenutno imamo 439 bolesnika u bolnicama uz 3.500 zaraženih. Samo nedelju dana kasnije mogli bismo doći do 1.000 hospitalizovanih i 9.000 zaraženih. To znači da bismo do 30. oktobra mogli doći do brojki koje sistem ne može da izdrži" - upozorio je dr Ozren Polašek, šef hrvatskog centra za globalno zdravlje.

U Sloveniji je juče stupio na snagu delimičan karantin u sedam od 12 regiona, što znači da u njih ne sme da se ulazi ili da se izlazi iz njih, osim u posebnim slučajevima, poput odlaska na posao ili kod lekara. Na snazi je i zabrana organizovanja događaja, skupova, venčanja i crkvenih ceremonija, nošenje maski u zatvorenom i na otvorenom, kao i u vozilu ako u njemu nisu članovi istog domaćinstva. Za starije đake nastava je onlajn.

Epidemiolog dr Radmilo Petrović kaže za Kurir da su Bugarska i Rumunija u nepovoljnoj situaciji još odranije, da je najgora statistika u Hrvatskoj i Mađarskoj, ali da takav scenario neće zaobići ni nas jer, kako kaže, "virusi nemaju pasoše, niti se mogu kontrolisati".

"Brojke u regionu zavise od više faktora i kriterijuma koje primenjuju epidemiolozi, pitanje je da li više ljudi testiraju ili više ljudi prijavljuju, ali je jasno da je cela Evropa u lošoj situaciji" - ocenjuje dr Petrović i dodaje:

"Mi trenutno jesmo ostrvo, ali će nas potopiti. Zatvaranje granica kao opcija bio bi pogrešan potez, kao i testovi s kojim se prelaze granice, jer sve zemlje regiona imaju porast broja obolelih. Virus se širi ne samo preko ljudi koji zvanično prelaze granice nego i putem ilegalnih migracija, a najviše preko kontaminiranih predmeta" - ističe Petrović.

On podvlali da je jedini spas od infekcije nošenje maski dok ne dođe vakcina protiv kovida 19.

"Zbog zahlađenja ljudi manje borave na otvorenom, a virus se brzo širi zato što je koncentracija ljudi u zatvorenom prostoru veća" - upozorava dr Petrović.

Podaci o broju obolelih u zemljama iz regiona država/oboleli juče/aktivni slučajevi/broj stanovnika Srbija 2 3.411 3.411 8.726.965 Rumunija 4.026/39.691/19.199.613 Mađarska 1.239/28.806/9.653.113 BiH 621/7.262/3.274.768 Bugarska 914/9.885/6.932.907 Hrvatska 1.131/4.097/4.097.760 Severna Makedonija 437/4.837/2.083.349 Albanija 289/6.101/2.876.872 Crna Gora 273/4.484/628.089 Slovenija 834/5.413/2.079.022

