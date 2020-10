UŽIVO NAJNOVIJI KORONA BILANS U SRBIJI: Dramatičan skok?! 579 novozaraženih, 3 preminula KRAGUJEVAC NA 2. MESTU PO BROJU OBOLELIH

SRBIJA - U Srbiji je u poslednja 24 sata potvrđeno 579 novih slučajeva korona virusa, što je rekordan dnevni bilans od početka epidemije.

Prema podacima Ministarstva zdravlja, od poslednjeg preseka testirano je 8.209 osoba. Preminule su još tri osobe obolele od korona virusa. Na respiratorima su trenutno 24 pacijenta.

U poslednja 24 sata hospitalizovano je 88 osoba, a 46 ih je otpušteno sa bolničkog lečenja. Do danas je u Srbiji registrovano ukupno 38.115 potvrđenih slučajeva kovid 19, a preminulo je ukupno 786 osoba. Testirano je ukupno 1.271.455 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

Ovo je broj obolelih po gradovima: Kragujevac izbio na drugo mesto Beograd 286, Kragujevac 40, Novi Sad 18, zatim Šabac 17, Prijepolje 16, Trstenik 15, Valjevo 14, Niš 13, Bor 11

Neslavni rekorder: Valjevo izbilo na drugo mesto po broju zaraženih

Valjevo je izbilo na drugo mesto u Srbiji po broju zaraženih od korona virusa, a nagli porast obolelih, navodi Zavod za javno zdravlje Valjeva, u vezi je sa klasterom obolelih sa jedne privatne proslave u okolini Valjeva, gde je bilo oko 60 gostiju, duplo više od dozvoljenog broja.

Od njih 60, korona virus je potvrđen kod 25 učesnika, a pored toga korona se raširila i iz jednog manjeg klastera, trgovine u kojoj je otkriveno osam inficiranih, a potom su i četiri člana jedne porodice inficirana kontaktom sa dokazanim izvorom infekcije, rođakom iz Beograda koji im je bio u poseti.

To su, međutim, dokazani slučajevi kojima je Zavod ušao u trag, a nezvanične, ali pouzdane informacije govore da je u Valjevu ili kako ga Blic naziva "srpskom Vuhanu" i okolini tokom septembra i oktobra organizovano još najmanje desetak proslava, što u zatvorenom prostoru, što pod šatrama, sa više od 50 okupljenih na jednom mestu.

Evo kakva je situacija u drugim gradovima Srbije...

Vranje

Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije u Vranju, od 62 uzorka, 17 osoba je pozitivno na koronavirus, od kojih pet iz Vranja, 9 iz Preševa i po jedna osoba iz Bujanovca, Vladičinog Hana i Bosilegrada. U kovid bolnici Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 29 pacijenata, od kojih je 15 pozitivno na koronavirus. Sa bronhopneumonijom je 21 pacijent, na kiseoniku 7.

Primljen je jedan pacijent, otpuštena tri, od kojih je jedan transportovan u Beograd. Među hospitalizovanima nema dece, a trenutan broj slobodnih postelja je 151. U kovid ambulanti ATD u četvrtak je obavljen 101 pregled, a ukupan broj prvih pregleda je 43. Uzorkovana je krv kod 67 pacijenata i sačinjeno 56 RTG pluća. Urađeno je 19 PCR testova i 54 brza testa, a dijagnostikovana bronhopneumonija kod 14 pacijenata. T.S.

Prokuplje

U prethodnim danima pet medicinskih radnika iz prokupačkog Doma zdravlja zaraženo je koronavirusom. Kako nam je potvrdila direktor Doma zdravlja Zorica Momčilović, kod svih su u pitanju blaži simptomi i upućeni su na kućno lečenje. Za poslednja dva dana prisutstvo Kovid 19 potvrđeno je kod četiri osobe, a kod još četiri je serološka analiza utvrdila da postoji neka virusna infekcija.

-Ukupno u poslednja dva dana u kovid ambulanti bilo je 120 pregleda, od toga je zbog simptoma PCR test urađen kod 35 osoba i potvrđen kod četiri osobe. Devet osoba je upućeno u samoizolaciju- kazala je Momčilović. Ona je dodala da juče od 17 časova do danas u 13 časova nije bilo novih pozitivnih.

U prokupačkoj bolnici trenutno je hospitalizovano osam pacijenata, od kojih je kod šest potvrđeno prisustvo virusa. Svi hospitalizovani imaju srednje teške upale pluća. Na kiseoničkoj potpori je četiri pacijenta. B.R.

Šabac i Loznica

Broj novozaraženih nastavio je da raste u Mačvanskom okrugu gde je u sredu bilo 14, a juče 19 novopozitivnih na kovid-19, saopšteno je danas iz Zavoda za javno zdravlje u Šapcu. Najviše ih je u Šapcu – deset, Loznici pet i po dva u Bogatiću i Malom Zvorniku. Trenutno je u okrugu 80 obolelih, 19 više nego prethodnog dana. Sa 38 obolelih prednjači Loznica, sledi Šabac sa 28, Bogatić ih ima sedam, Mali Zvornik šest i Vladimirci jednog.

Epidemiološka situacija u okrugu je nestabilna kažu nadležni, u septembru je bilo 49 obolelih, a sada već 80. Blago je povećanje u Loznici, a problem je što iz ovog pogranično okruga mnogo ljudi iz Malog Zvornika, ili Loznice rade u Zvorniku, odnosno u BiH, ili prelaze na tu stranu da natoče gorivo.

U Trijažnom centru lozničkog Doma zdravlja “Dr Milenko Marin“ juče je pregledano 57 pacijenata sa akutnim respiratornim tegobama, od toga su 24 bila prva pregleda, a ostali kontrolni dok je u infektološkoj ambulanti obavljeno je 18 pregleda, pri tome je bilo 12 prvih. Dijagnostikovane su tri nove pneumonije, a šest pacijenata je iz Trijažnog centra upućeno infektologu.

Uzet je 31 bris na PCR i urađeno je 40 seroloških testova. Na kovid odeljenju lozničke Opšte bolnice nalazi se devet pacijenata, tri manje nego prethodnog dana. T.Ilić

Đerlek: Na bolničkom lečenju osam pacijenata u Novom Pazaru

Na infektivnom odeljenju Opšte bolnice u Novom Pazaru smešteno je osam kovid pacijenata, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek i dodaje da zabrinjava sve veći broj pacijenata u kovid ambulantama u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu.

On je za Tanjug naveo da se razgovara sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da se Novopazarska banja pretvori u privremenu kovid bolnic u koja bi imala 200 do 250 mesta. "Ono što nam predstavlja problem, što tu postoji 20 osoba sa neuromišićnim bolestima koje moramo privremeno da izmestimo u Doljevac ili neku drugu zdravstvenu ustanovu koja se bavi tim pacijentima, kako ih ne bismo ugrozili", rekao je Đerlek.

foto: Printscreen RTS

Na taj način bi se samo deo Opšte bolnice u Novom Pazaru koristio za dijagnostiku i lečenje kovid pacijenata, a ostatak bolnice bio bi na raspolaganju pacijentima koji nisu kovid pozitivni - kardiovaskularni,cerebrovaskularna pacijenti, maligna obolenja, ginekologija, hirurgija.

"Treći talas će dugo da traje, tako da ne smemo celu bolnicu u Pazaru da pretvorimo u kovid centar. Želimo da proširimo kovid kapacitete, ali ne na uštrb pacijenata koji nisu kovid pozitivni", naveo je on.

U Novom Pazaru za treći pik virusa korona Đerlek kaže da nastoje da obezbede oko 400 mesta za kovid pacijente i to 150 u Opštoj bolnici i oko 250 u Novopazarskoj banji. "Nadalmo se da će to biti dovoljno za bilo koju jačinu talasa", naveo je on.

Za Novi Pazar, Sjenicu i Tutin kaže da su specifične sredine, da još nemaju pravi uvid koliko je ljudi zaraženo jer se mnogi leče kod kuće i ne javljaju se u kovid ambulante. "Većina pacijenata pokušava da se leči u kućnim uslovima ili kod privatnih lekara i tek kada nastanu komplikacije dolaze kod nas. Nemamo uvid koliko se ljudi na taj način leči. Apelujemo na sve da se jave u kovid ambulantu Opšte bolnice Novi Pazar", zaključio je on.

(Kurir.rs)

Kurir