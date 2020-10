KOLONE NARODA ISPRED HRAMOVA ŠIROM SRBIJE: Vernici ne mare za virus, opsedali crkve na Svetu Petku

Na stotine vernika okupio se juče širom Srbije ispred crkava u čast praznovanja zašititnice žena Svete Petke, koju mnogi od njih obeležavaju kao krsnu slavu, a najveća gužva tradicionalno je bila na Kalemegdanu ispred kapele Svete Petke.

U redu su od ranih jutarnjih sati stajali građani svih godišta, bilo je onih u osmoj deceniji, ali i beba, ali se epidemioloških mera nisu baš svi pridržavali. Kako se vidi i na fotografijama foto-reportera, nisu svi okupljeni nosili maske, a zbog velikog broja prisutnih fizička distanca bila je neodrživa. Pojedini sveštenici nisu nosili ni maske ni rukavice, čak ni prilikom deljenja nafore (komadić hleba koji se deli vernicima posle liturgije, prim. aut.).

U crkvama je boravio ograničeni broj ljudi, dok su ispred ulaza vernici čekali zbijeni u kolonama.

Otac Vladimir je za Tanjug istakao da je na praznik Svete Petke u crkvu na Kalemegdanu ranije dolazilo i po 10.000 ljudi, ali da ih juče nije bilo ni približno toliko.

Protođakon dr Ljubomir Ranković poručio je za Kurir da u ovom trenutku, kad se epidemija ubrzava, i vernici i sveštenici treba da budu odgovorniji i da poštuju preporuke epidemiologa.

- Sveštenici treba da daju primer vernicima, da nose maske i rukavice. Nauka nije dokazala da tamjan ubija koronu, on je namenjen za molitvu, nije medicinsko sredstvo. Od korone niko nije izuzet, jedan episkop je preminuo, trojica episkopa su obolela, ima i zaraženih sveštenika, nebo ne zna za miljenike. Bog čuva one koji se sami čuvaju, a najviše one koji čuvaju druge od sebe - ocenio je Ranković, ali i podsetio da nema dokaza da se neko zarazio pričešćem, i da u crkvi treba nositi masku, ali da pred svetom čašom treba skinuti masku.

Upozorenje epidemiologa Verska okupljanja su rizična Epidemiolog Predrag Kon rekao je za Kurir televiziju da svako okupljanje, pa i ovakvo versko, predstavlja povećani rizik od zaražavanja kovidom 19: foto: Mondo/Stefan Stojanović - Slava je porodični praznik, iako je Sveta Petka nešto posebno. Rečeno mi je da će biti podela maski i da će se voditi računa o distanci. Slava se proslavlja u svim uslovima i ja to razumem, ali se u posebnim situacijama ipak drugačije slavi. Ovo je ipak jedna pandemija i vanredna situacija i mogućnost prenošenja definitivno postoji. Sa onima s kojima ste stalno kod kuće nisu ni potrebne neke mere, ali važno je da nema masovnog okupljanja i pevanja kada se virus najlakše širi.

Činjenice/Pravila svetkovanja - Smanjiti broj gostiju - Ne treba se ljubiti - Obavezno pranje ruku - Obavezna fizička distanca - Obavezno provetravanje prostorija - Sveća, kandilo i tamjan stalno da gore

