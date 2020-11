PRVA LINIJA ODBRANE: VMA zbrinula 60.000 pacijenata od početka epidemije koronavirusa u Srbiji (FOTO)

Centar hitne pomoći Vojnomedicinske akademije danas je premašio broj od 60.000 pacijenata primljenih od marta kad je VMA zbog izbijanja pandemije postala dežurna zdravstvena ustanova za lečenje svih nekovid pacijenata čije zdravstveno stanje zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Načelnik VMA pukovnik prof. dr Miroslav Vukosavljević naglasio je da se na dnevnom nivou pregleda između 200 i 250 pacijenata iako je predviđeni kapacitet za hitne prijeme oko 120 pacijenata. - Ako se to uporedi sa brojkama u istom periodu od 1. marta do 1. novembra prošle godine, onda je to za 50 posto više pacijenata u Centru hitne pomoći. Praktično smo od 1. marta u neprekidnoj borbi protiv kovida-19 i dežurni 24 časa – objašnjava pukovnik Vukosavljević.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Načelnik VMA navodi i da hitno zbrinjavanje pacijenata nije jedini zadatak te ustanove, koja je od početka epidemije na stacionarno lečenje primila 18.000 pacijenata, pri tom vodeći računa o svim merama epidemiološke zaštite. VMA je u martu ove godine postala dežurna zdravstvena ustanova za lečenje i vojnih i civilnih nekovid pacijenata, nakon što su obavljene konsultacije sa ekspertskim timom lekara iz Narodne Republike Kine, a prema nalogu republičkog Kriznog štaba za suzbijanje bolesti kovid-19 doneta odluka da ta bolnica zbog sistema centralne ventilacije nije adekvatna za prijem i lečenje pacijenata obolelih od koronavirusa.

Odmah je napravljeno prijemno-trijažno odeljenje ispred VMA, jedinstveno po tome što ima i hirurški i stacionarno-dijagnostički deo, ali i trijažni centar kompletno opremljen za dijagnostiku svih stanja i diferencijalnu dijagnozu između kovid i nekovid pacijenata. Nailaskom trećeg talasa korona virusa VMA je od 30. oktobra ponovo 24 časa dežurna zdravstvena ustanova za lečenje svih građana čije zdravstveno stanje zahteva hitnu medicinsku pomoć. Dodatni front koji VMA mora da iznese u borbi protiv kovida-19 je i angažovanje medicinskog i nemedicinskog osoblje te ustanove u kovid bolnicama poput Vojnomedicinskog centra "Karaburma" i privremene kovid bolnicu u beogradskoj "Areni".

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

- Vojna bolnica "Karaburma" bori se protiv kovida od početka aprila, a VMA daje 99 posto osoblja za funkcionisanje te bolnice i to ne samo medicinskog već i logističkog i svakog drugog. Do sada je zbrinula oko 1.000 kovid pacijenata - ističe Vukosavljević i naglašava da je komandno osoblje privremene kovid bolnice u "Areni" takođe iz VMA.

Za vojne lekare i medicinsko osoblje nema pauze.

Bez obzira na sva opterećenja prouzrokovana epidemijom virusa kovid-19 zaposleni nastavljaju da pomažu svim građanima u borbi za zdrav život. Kako bi se u toj borbi što efikasnije izborili sa svim izazovima, zbog pojačanih napora, u stalni radni odnos u vojno zdravstvo prošle i ove godine primljeno je više od 500 medicinskog i nemedicinskog osoblja, a najviše njih raspoređeno je upravo u VMA. Da bi pomogli i sebi i lekarima, Vukosavljević poziva građane da se pridržavaju svih protivepidemioloških mera i dodaje da će VMA, kako bi nastavila da bude čvrsta potpora zdravstvenom sistemu naše zemlje, nastaviti sa ulaganjima u kadrove, infrastrukturu i opremljenost savremenim sredstvima za lečenje pacijenata.

