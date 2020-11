NEMA VIŠE RASIPANJA: Ukidaju se pokloni i bonusi za državne službenike

Nema poklona, bonusa i nagrada sledeće godine za zaposlene u javnom sektoru, čak ni božićnih i novogodišnjih, izričito se navodi u Nacrtu zakona o budžetu Srbije za sledeću godinu, do kojeg je Kurir ekskluzivno došao.

Kako se navodi, u 2021. godini neće se vršiti obračun i isplata poklona u novcu, božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa i primanja zaposlenih radi, kako se obrazlaže, poboljšanja materijalnog položaja i poboljšanja uslova rada, kao i drugih primanja, predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima i drugim aktima za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava Republike Srbije i korisnike sredstava organizacija za obavezno osiguranje. Izuzetak su jubilarne nagrade i novčane čestitke za decu zaposlenih.

- U 2021. ne mogu se isplaćivati zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava ni nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa. Izuzetno, isplata nagrada i bonusa zaposlenima može se vršiti na osnovu odluke Vlade - navodi se u Nacrtu zakona o budžetu za 2021.

Istovremeno, država je već minimalizovala službena putovanja, te su već u rebalansu za ovu godinu oni skresani na svim nivoima, o čemu je Kurir već pisao.

Ekonomista Ljubomir Madžar kaže za Kurir da nema potrebe za dodatnim novčanim „podmazivanjem“ državnih uposlenika:

- Plate u državnom, to jest javnom sektoru su za oko 20 odsto veće nego u privatnom i tu je mnogo manja opasnost od otpuštanja. Imajući sve to u vidu, oni su ionako već privilegovani.

I Mlađan Kovačević ističe da situacija s pandemijom ograničava mnoge stvari:

- Iako se širi optimizam, situacija je teška. No, daj bože da bude tako kako najavljuju, da se dejstvo korone znatno smanji do marta 2021. Imajući sve u vidu, najmanje što se može jeste da se ukinu bonusi i pokloni - kaže on za Kurir.

KAKO STOJIMO Znatno manji deficit Inače, za 2021. godinu nacrtom budžeta predviđen je deficit za 289,6 milijardi dinara manji nego ove godine, odnosno za 304,5 milijardi dinara manji fiskalni deficit. Prema rečima stručnjaka, znatno manji deficit budžeta je očekivan. - Nakon donošenja seta mera tokom prethodnih meseci deficit se stabilizovao i realna je projekcija za narednu godinu - ocenio je ekonomista Ivan Nikolić za Kurir.

