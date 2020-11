SUBOTNJE JUTRO U SRBIJI TMURNO I LEDENO: Šiba vetar, miriše na mraz i sneg, dobro se obucite! STIŽE ZAHLAĐENJE, ČEKAMO PRVI SNEG

BEOGRAD - U većem delu Srbije danas će biti pretežno oblačno i hladnije, sa najvišom temperaturom od 3 do 7 stepeni.

Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije u nižim predelima se očekuju mešovite padavine - kisa i sneg, a na planinama sneg i stvaranje snežnog pokrivača. U Vojvodini će biti pretežno sunčano.

Vetar umeren do jak, severozapadni, najniža temperatura od -2 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 3 do 7 stepeni.

I u Beogradu će danas biti pretežno oblačno, suvo i hladnije. Duvaće umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 1, a najviša oko 5 stepeni.

Narednih sedam dana biće suvo, stabilno i prosečno hladno vreme za poslednju dekadu novembra sa slabim jutarnjim mrazevima, čestom pojavom magle i niske oblačnosti, naročito u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka, a sa više sunčanih sati u planinskim predelima.

