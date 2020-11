SUMNJIVO: REM tri nedelje ćuti o nadzoru rada N1! Namerno odugovlači s donošenjem odluke

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) pre više od tri nedelje - tačnije 2. novembra - saopštilo je da odluka o pokretanju nadzora rada televizije N1, koja radi u okviru Junajted grupe Dragana Šolaka, nije doneta zato što su od određenih državnih institucija zatražili dodatne informacije o pomenutoj televiziji. Međutim, do danas od REM nema ni traga ni glasa kada je reč o zahtevu Kurira da se pokrene pomenuti nadzor.

Bez odgovora

Kurir je pre dve nedelje pitao REM kojim državnim organima je uputio dopis za informacije o radu N1 televizije, šta su naveli u tom dopisu, kada su to poslali, kao i zašto nisu sami doneli odluku budući da imaju ingerencije za to. Odgovor REM do danas nije stigao, pa smo iz tog razloga sami kontaktirali sa ustanovama za koje smo pretpostavili da je REM od njih tražio informacije o N1. Tako smo juče pitanja uputili Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi, Ministarstvu rada - Inspektoratu rada, Ministarstvu privrede, Ministarstvu telekomunikacija i tržišnoj inspekciji, Ratelu i Agenciji za privredne registre. Od svih institucija, do zaključenja broja, dobili smo odgovore samo od APR. Oni su potvrdili da ih je REM kontaktirao s njima, na šta su im oni odgovorili. O detaljima odgovora u APR nisu mogli da govore.

Činjenica da REM još uvek ne donosi odluku o pokretanju nadzora rada televizije N1 može dovesti samo do jednog zaključka - da REM u ovom slučaju namerno odugovlači i da tako namerno kupuje vreme. Jer, ma kakva da bude odluka, ona će konačno skinuti maske. Pa ako REM pokrene postupak, potvrdiće sumnje da je N1 godinama radio kršeći sve domaće zakone. Ali, s druge strane, ukoliko ne pokrene nadzor, biće to dokaz da REM radi u interesu Šolakove Junajted grupe.

Posluju u sivoj zoni

Nečinjenjem, REM nastavlja da žmuri pred činjenicom da N1 posluje u sivoj zoni i da je u povlašćenom položaju. Mediji pod kapom Junajted grupe Dragana Šolaka u potpunosti su uronjeni u sivu zonu - rade bez dozvole REM, nisu ni upisani u registar javnih glasila, emituju reklame na crno i praktično su izuzeti od plaćanja poreza i ostalih dažbina u Srbiji. N1, kao što smo pisali, godinama brutalno zloupotrebljava status prekogranične televizije, jer shodno Zakonu o elektronskim medijima, Konvenciji o prekograničnoj televiziji i Direktivi Evropskog parlamenta o audio-vizuelnim sadržajima, ona jeste i mora biti u nadležnosti države Srbije. N1, međutim, naše zakone i propise ne poštuje, a REM na to ne reaguje.

Umesto da odbrani zakone ove zemlje i televiziji N1 oduzme povlašćeni položaj na srpskom tržištu, REM svim ovim nastavlja da namerno i lažno sužava svoje nadležnosti i tako održi trenutno stanje nezakonitosti, koje isključivo odgovara vlasniku pomenutog medija - Draganu Šolaku.

Redakcija Kurira

Kurir