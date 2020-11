PLAĆENICI: Puna im usta nezavisnog novinarstva, a sve vreme RADE ZA ŠOLAKA I ĐILASA! U tome im pomaže i REM!

Veliki broj samoproglašenih nezavisnih novinara, kojima su usta puna parola o slobodnom i profesionalnom novinarstvu, zapravo radi za lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa i deo su medijske mašinerije kojom on upravlja zajedno sa svojim političko-poslovnim saveznikom Draganom Šolakom, inače suvlasnikom i predsednikom Junajted grupe.

A u svemu tome, po svemu sudeći, imaju i pomoć institucija koje bi morale da budu nezavisne, poput Regulatornog tela za elektonske medije (REM).

Zametanje tragova

Najnoviji primer sprege „nezavisnog“ žurnalizma i interesno-poslovnog lobija Đilasa i Šolaka jeste otkriće Centra za istraživačko novinarstvo (CINS) da je pre nekoliko meseci spotove koji pozivaju na bojkot - a čiji je glavni zagovornik bio Đilas - zvanično pravila i finansirala privatna firma JSP produkcija, u vlasništvu novinarke Jovane Polić. Ona je inače bliska saradnica Slaviše Lekića, novinara koji takođe za sebe tvrdi da je nezavisan.

- Spotove s pozivom na bojkot izbora, koji su u toku predizborne kampanje oko 400 puta emitovani na kanalima N1 i Nova S, televizijama nije platila nijedna opoziciona stranka već JSP produkcija u vlasništvu novinarke Jovane Polić - naveo je CINS.

Osim što su spotove ove privatne produkcije tokom predizborne kampanje emitovale Šolakove televizije N1 i Nova S, njih je besplatno preuzimao Đilas i plasirao ih na stranačkom Jutjub kanalu. Đilas je ovakvim manevrom pokušao da zametne trag nesumnjivoj vezi koja postoji između Šolakovih medija i njegovog političkog delovanja.

Đilas i njegova stranka su na ovaj način izbegli i obaveze pred Agencijom za sprečavanje korupcije, jer za ovu kampanju za bojkot novac zvanično nije dao ni tadašnji Savez za Srbiju, niti SSP, koji je bio njegov deo, već privatna firma pod izgovorom da je trošila novac na spotove iz sopstvenih ubeđenja. U to, naravno, retko ko može da poveruje.

Istovremeno, Đilas je ne samo sakrio od javnosti da on i njegova stranka stoje iza spornih spotova već je ovako upakovane bojkotaške oglasne poruke uspeo da ugura u regularne reklamne blokove na televizijama Junajted grupe - N1 i Nova S - umesto u politički marketing, kako zakon nalaže. Za ovaj prljavi poduhvat Junajted grupa, odnosno njena marketinška agencija CAS Media, pozvala je u pomoć REM i zahvaljujući njegovom tumačenju dobila opravdanje da ove političke oglase em stavi u obične reklamne blokove, em prostor za njihovo emitovanje ustupi po daleko nižoj ceni od one koju su plaćali ostali politički subjekti.

- CAS Media je reklamnu kampanju JSP produkcije emitovala u okviru običnog reklamnog bloka, prema tumačenju REM - navela je CAS Media u odgovoru CINS.

Povoljna odluka REM

REM je ove spotove tokom kampanje zabranio jer nisu u skladu sa zakonom, ali je kasnije dao povoljno tumačenje za njihovo emitovanje. U završnom izveštaju o izborima klasifikovao ih kao oglase Saveza za Srbiju. U izveštaju REM navodi se i da vlasnici N1 i nova S nisu dostavili deklaraciju o ovim spotovima, a izbrojano je da su imali ukupno 222 emitovanja na N1 i 180 na Novoj S.

Polićeva je za CINS tvrdila da spotovi nemaju veze sa opozicijom i strankom već da su rađeni „zato što smo učestvovali u kampanji bojkota“. REM juče nije odgovarao na pitanja Kurira.

Podsetimo, ovo nije prvi put da REM postupa tako da to praktično ide naruku Junajted grupi. Kao što smo pisali, REM već godinama toleriše televiziji N1 zloupotrebu statusa prekogranične televizije i tako joj omogućava povlašćeni položaj na srpskom tržištu.

MARKO MATIĆ

Ortakluk Đilasa i Šolaka

Marko Matić iz Centra za odgovorne medije ocenjuje da je pisanje CINS samo još jedan u nizu dokaza političkog i finansijskog ortakluka Đilasa i Šolaka. - Informacije koje je objavio CINS nedvosmisleno dokazuju da iza Đilasovog političkog saveza i medija koji ga podržavaju finansijski i logistički stoji Šolak. To se odnosi i na sve kampanje koje se godinama vode protiv institucija Srbije, uključujući i kampanju bojkota izbora. Bilo je potrebno da iz samog Šolakovog okruženja procure dokazi kako bi se potvrdile sve one sumnje koje su on i Đilas godinama negirali, svesno obmanjujući građane i celokupnu javnost Srbije.