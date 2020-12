DONETA VAŽNA ODLUKA O PENZIJAMA: Kazneni poeni više ne važe za ove radnike i oni će primati PUNU PENZIJU od ovog meseca!

Ovo je odlučeno na današnjem sastanku predstavnika sindikata i ministarke za rad Darije Kisić Tepavčević.

Na taj način će oko 8.000 radnika, koji su pre 2014. i uvođenja starosne granice za penzionisanje ušli u program koji je podrazumevao pet, odnosno dve godine na tržištu rada, biti izuzeti od umanjenja zbog toga što ne ispunjavaju starosni uslov. Pošto su im fabrike bile u stečaju oni tada nisu ni imali drugog izbora.

Da podsetimo, za radnike iz opcije pet do 1. oktobra je postojao zaključak Vlade koji im je omogućavao isplatu punog čeka. Tehnička Vlada ga je, međutim, tada ukinula. Novom odredbom osim njih biće obuhvaćeni i zaposleni koji su potpisali program "dve godine do penzije" najkasnije do 31. decembra 2014.godine.

Zakon o PIO propisuje da svako ko nema starosni uslov za penziju od 65 godina za muškarce i 63 za žene, podleže kaznenim poenima, odnosno za svaki nedostajući mesec odbija mu se 0,34 odsto od čeka.

