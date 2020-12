OVO JE DETALJAN CENOVNIK ZA MASKE, RUKAVICE I DEZINFEKCIONA SREDSTVA: Evo koliko novca vam je mesečno potrebno za korona opremu

Maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju postali su glavno oružje u borbi protiv korona virusa, a ljudi su se toliko oslonili na ovo "sveto trojstvo" da je u jednom trenutku gotovo zavladala i nestašica pomenutih proizvoda.

Pored velikog broja modela koji postoiji, u zavisnosti od materijala, broja slojeva, sve do postojanja ili ne postojanja filtera, najveći procenat građana ipak koristi jednokratne troslojne hirurške maske koje se mogu naći u ponudi gotovo svih trgovinskih lanaca, apoteka, drogerija, pa čak i nekih benzinskih pumpi. Međutim, ono što je značajna razlika je cena po kojoj ih u njima možete nabaviti.

Tako pakovanje troslojnih hirurških maski od 50 komada, koje može biti dovoljno za celu porodicu u pojedinim hiper marketima prodaju se po ceni od 199,99 dinara, odnosno 3,99 dinara po komadu.

Tu je i pakovanje od 10 komada za koje je potrebno da izdvojite 99,99 dinara, tačnije 9,99 po komadu.

U nekim marketima postoje i jeftinije varijante gde za pakovanje od 10 troslojnih hirurških maski treba da izdvojite 119,90 dinara, odnosno 11,99 dinara po komadu.

Cene u apotekama i drogerijama variraju od 11 do 20 dinara po komadu, a najskuplje ćete platiti zaštitu na benzinskim pumpama gde se cene kreću od 46 do čak 80 dinara po komadu.

Pojedine prodavnice nisu se libile da ostave cenu iz aprila kada je jedna hirurška maska iznosila 120 dinara.

Pravilna upotreba i redovna zamena troslojnih hirurških maski jako je važna za adekvatnu zaštitu od zaraze. Maske nas mogu zaštiti jedino ukoliko ih upotrebljavamo onako kako preporučuju stručnjaci.

Pravilna upotreba podrazumeva da nakon svakog skidanja masku odložite u smeće, a drugu, koju nosite u nekoj posebnoj i čistoj vrećici, u torbi ili džepu, ponovo stavite kada ste u zatvorenom prostoru ili na otvorenom, kada ne možete da izbegnete manju distancu od propisane.

Kada je reč dezinfekcionim sredstvima i rukavicama, koje nas takođe štite od korona virusa, građani ih ne koriste u tolikoj meri kao maske koje su u određenim okolnostima i obavezne.

Tako se antibakterijski gel u radnjama može naći po ceni od 100 do čak 800 dinara, u zavisnosti od proizvođača kao i veličine pakovanja. Potrošnja ovog sredstva zavisi od nas samih, ali ako vaša porodica na primer broji četiri člana za ovu vrstu zaštite bi trebalo da na mesečnom nivou izdvojite najmanje 400 dinara.

Najjeftinije pakovanje jednokratnih rukavica u kutiji od 100 komada može se naći po ceni od 700 dinara pa naviše, dok se njihova cena po komadu kreće od 40 dinara. Za rukavice u crnoj boji, za kutiju od 100 komada potrebno je izdvojiti oko 2.000.

Hteli ili ne, sredstva iz kućnog budžeta za korona opremu moraćemo da izdvajamo do daljeg, jer je do dolaska vakcine to jedini način da sačuvamo sebe i okolinu.

