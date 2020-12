ZIMSKI RASPUST TEK POČEO ALI EVO ŠTA MOŽE DA NAS SAČEKA 18. JANUARA: 3 opcije a među njima povratak u klupe ali i produžetak škole

BEOGRAD - Đaci u celoj Srbiji od minulog petka su na zimskom raspustu, a da li će se na nastavu vratiti kako je predviđeno 18. januara i u kojoj formi, zavisiće od epidemiološke situacije.

Zbog eksplozije korone u Srbiji stariji osnovci (od petog do osmog razreda) i srednjoškolci su od 30. novembra prešli na onlajn nastavu, a zimski raspust koji je u većem delu Srbije trebalo da bude iz dva dela je objedinjen i prilično je poranio, te će učionice biti prazne barem od 19. decembra do već pomenutog 18. januara, piše list.

Kažemo barem, jer u ovom trenutku postoje tri realne varijante za nastavak školske godine, a zavisiće ponajviše od situacije sa koronom koja bude aktuelna u Srbiji sredinom januara. Ipak, krenimo redom.

Povratak u škole

Prva varijanta je da se u ponedeljak, 18. januara svi đaci vrate u školske klupe, te da se školska godina nastavi regularno, kako za mlađe osnovce (od prvog do četvrtog razreda), tako i za one starije, kao i za srednjoškolce.

Da bi ovo bilo moguće, biće neophodno zeleno svetlo Kriznog štaba za borbu protiv kovida 19, odnosno procena da to neće dovesti do drastičnog pogoršanja situacije. Nema sumnje da mnogi i roditelji i nastavnici jedva čekaju vraćanje stanja u normalu i povratak u škole.

Onlajn

Sasvim realna opcija ukoliko ne dođe do značajnijeg smirivanja situacije i značajnog pada broja novoobolelih, odnosno nove eksplozije nakon novogodišnjih i božićnih praznika. Ukoliko se proceni da je situacija nebezbedna u učionicama, veoma je moguće da stariji osnovci i srednjoškolci nastave sa učenjem od kuće, a uvek postoji varijanta da im se pridruže i najmlađi.

Duži raspust

Ne bi bio ni prvi ni poslednji put da zimski raspust bude produžen za nedelju ili dve. Godinama se to dešavalo zbog gripa čija je udarna sezona upravo u januaru i februaru. A ukoliko dođe do spajanja sa koronom, to bi predstavljalo dvostruku opasnost. Naravno, ova varijanta zavisi od procene da li bi sve ono što bi u tom slučaju bilo propušteno moglo kasnije da bude nadoknađeno, pa čak i eventualnim produžetkom školske godine. Ipak, na početku zimskog raspusta ne može se ni nasluti kako će izgledati početak drugog polugodišta. Trenutno najmanje izgledno je da bi raspust mogao da se produži, ali je zato podjednako moguće vraćanje učionice i nastavak onlajn nastave.

- Za sada je rano i ne može se precizirati koje će rešenje biti na stolu. Odluka zavisi od stepena epidemije odnosno, broja zaraženih. Svakako svima nam je cilj vraćanje u učionice, u školu. Međutim, isto tako ništa se ne prepušta slučaju i riziku za zaposlene i đake - rekli su u Ministarstvu prosvete za list.

Duža školska godina

Školska godina je, inače, već produžena: za osmake umesto 4. završava se 8. juna, dok će učenici od prvog do sedmog razreda u školu ići do 22. juna, a ne kako je ranijim kalendarom predviđeno, 18. juna. Za maturante gimnazija nastava se, umesto 21. maja, završava 25. maja, za učenike trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola 1. juna, a za ostale srednjoškolce 22. juna.

Mala matura

Pomeren je i termin završnog ispita za osnovce. Umesto 21, 22. i 23. juna, mali maturanti će testove iz srpskog, matematike i kombinovani polagati 23, 24. i 25. juna.

Prolećni raspust

Drugo polugodište biće znatno duže od prvog i imaće 103 radna dana u odnosu na dosadašnjih 76 radnih dana. Đaci će imati pauzu samo za Sretenje, 15. i 16. februara (ponedeljak i utorak), kao i prolećni raspust od 20. aprila do 10. maja.

(Kurir.rs/Blic)

