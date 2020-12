MOGUĆE DA ZA VIKEND IPAK OTVORE RADNJE: Doktor Tiodorović najavio da bi neke trgovine mogle da rade SUBOTOM I NEDELJOM DO 15 SATI

"Ako ozbiljno analiziramo rezultate, možemo uočiti da postoji blaga tendencija pada broja obolelih, pozitivnih i preminulih, ali to se ne odnose na velike centre. U Kliničkim centrima i velikim bolnicama se ne može uočiti pad, i one su i dalje preopterećene. Na ivici su izdrživosti. To nisu elementi da počnemo da olakšavamo mere i da počnemo da razmišljamo o tome da se one ublaže", rekao je epidemiolog Branislav Tiodorović.

On je povodom najavljenih proslava Nove godine rekao da je medicinski deo Kriznog štaba saglasan po tom pitanju da "nemamo elemenata da bi mogli da ih omogućimo", kao i da je Komunalna milicija zadužena za eventualne ilegalne proslave.

- Moramo biti jasni da moramo da očuvamo zdravlje i da nam zdravlje jedino može sačuvati i ekonomiju. Od donošenja zakona i uključivanja Komunalne milicije od pre petnaestak dana, ipak imamo nešto bolje rezultate, barem po njihovim izveštajima. Više se kažnjava i bolje se sprovode mere. Možda se može reći da je to dalo efekta... Vrlo je važno da shvatimo da se ponašamo odgovorno - ističe Tiodorović za N1.

Ocenjuje da većina stanovništva shvata ozbiljnost situacije, ali i da "mali procenat građana može da napravi problem".

- Dovoljan je jedan odsto za to. Kada kažete nekome to, čini se da je to malo, međutim, taj jedan odsto može da uzrokuje zatrpavanje bolnice. To je vrlo ozbiljna situacija i zato ne verujem da ćemo imati to. Mislim da ćemo mi iz medicinskog dela Kriznog štaba ostati pri stavu da ne treba da se sprovede organizovani doček Nove godine - naveo je Tiodorović.

Otkriva da postoji mogućnost da za vikend rade radnje koje su inače zatvorene neradnim danima zbog postojećih restriktivnih mera, kako bi građani mogli da kupe poklone i druge proizvode za predstojeće praznike.

- Ako radimo za vikend do 15 časova, obezbedićemo ljudima da to obave, da se ne stvaraju gužve za radni dan. Onda bi mi imali manji pritisak uoči Nove godine. Međutim, duže vreme postoji određeni pritisak iz dela ugostiteljstva. Moram vam reći da se dobar deo njih ipak drži mera, i gledajući izveštaj koji nam podnose inspekcije, reklo bi se da najveći deo ugostitelja poštuje radno vreme - kaže on.

Tiodorović navodi da je produžavanje radnog vremena pojedinih objekata koje je bilo ove nedelje, urađeno sa ciljem smanjivanja gužvi. Govoreći o temama predstojećeg sastanka Kriznog štaba kaže da će sigurno među temama biti ocena i procena epidemiološke situacije, i na osnovu rezultata o broju pacijenata će se doneti odluka o radnom vremenu u predstojećim danima.

Smatra da neće biti zabrane kretanja za vreme Nove godine.

- Mislim da nam to nije neophodno ako se poštuje radno vreme i ostale mere - naveo je on.

Komentarišući početak vakcinacije, ocenio je da će oko stotinak vakcina stići u Niš koje će biti namenjene gerontološkim domovima. Tiodorović je istakao da će za građane Srbije biti neophodno mnogo više od najavljenih milion doza Fajzerove vakcine, ali je naglasio da sa brojem predviđenih vakcina mogu da se vakcinišu najprioritetnije kategorije stanovništva.

