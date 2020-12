NIKO NIJE IMAO IZRAZITA NEŽELJENA DEJSTVA Đerlek: Do sada vakcinisano oko 700 korisnika staračkih domova

Do sada je vakcinu protiv virusa korona primilo oko 700 korisnika staračkih domova, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek.

On je naveo da se vakcinisani građani prate na dnevnom nivou i da niko nije imao "izrazita neželjena dejstva".

- To znači da je vakcina bezbedna i da zaista moramo verovati Agenciji za lekove i medicinska sredstva koja je izdala dozvolu za vakcinu - rekao je Đerlek i dodao da je obavljena vakcinacija u staračkim domovima u desetak gradova u Srbiji.

Danas će, navodi on, prvi put praviti presek urađenog posla od početka vakcinacije, a već sutra nastavljaju sa imunizacijom u staračkim domovima po gradovima u Srbiji.

Ističe da je cilj da se obiđu svi starački domovi u Srbiji i vakcinišu korisnici stariji od 65 godina koji to žele, jer je vakcinacija dobrovoljna.

- Za 4. januar je najavljen da stiže novi kontigent vakcina. Čim završimo vakcinaciju u staračkim domovima počećemo vakcinaciju zdravstvenih radnika u kovid bolnicama - rekao je Đerlek.

Podseća da se očekuje da će tokom januara i druge vakcine - ruska "sputnjik V" i kineska vakcina biti sertifikovane od Agencije za lekove i medicinska sredstva.

- Premijerka je najavila velike količine vakcine i ja verujem da će biti tako. To će nam omogućiti masovniju vakcinaciju, jer je to jedini način da pobedimo kovid 19 - ističe on.

Đerlek je poručio građanima Srbije da iskoriste priliku i da se vakcinišu, jer je vakcina bezbedna.

Ističe da je Fajzer - Biontekovu vakcinu već primilo milion ljudi u SAD i 500.000 u Velikoj Britaniji bez nekih većih nus pojava.

- Ako dozvolimo da obolimo možemo i da izgubimo život. Da ne bi oboleli hajde da se svi masovno vakcinišemo i da završimo priču sa kovidom 19 - naveo je on.

(Kurir.rs/ Tanjug)

Kurir