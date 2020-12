ZA SVE KOJI KREĆU NA NOVOGODIŠNJI ODMOR ILI ZIMOVANJE: Nema neprohodnih puteva, ali pazite na ovu opasnost! Evo gde su radovi

BEOGRAD - Prohodnost puteva je dobra, a meterolozi za danas najavljuju veoma toplo, ali i vetrovito vreme, saopstio je Auto-moto savez Srbije.

AMSS upozorava na umeren i jak jugoistočni vetar u košavskom području, ali i na planinama gde će usloviti otapanje snega, koji pored mokrih kolovoza donosi veliku opasnost od odrona na putevima koji prolaze kroz kotline i klisure.

U prepodnevnim časovima kiša i mokri kolovozi očekuju vozače na području Šumadije, Pomoravlja i južnog Banata.

Prema informacijama zimske službe JPPS, nema neprohodnih puteva. Na auto-putevima je kolovoz vlažan, dok na pojedinim putevima I i II prioriteta u višim predelima područja: Sjenice, Ivanjice i Novog Pazara ima mestimično ugaženog snega na putu visine do 5cm.

Iz AMS S apeluju na vozače prilagode brzinu predviđenu za zimske uslove i na put kreću isključivo sa kompletnom zimskom opremom, a posebno ukoliko planiraju putovanja ka zimskim turističkim centrima, jer su prilazi Kopaniku, Goču, Zlatiboru i Divčivbarima prošireni u punom profilu, ali su uglavnom pod snegom.

Putevi Srbije saopštili su jutros da postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, a nema zadržavanja ni na graničnim prelazima.

Radovi na više deonica, izmenjen režim saobraćaja

Putevi Srbije saopštili su da se na više deonica obavljaju radovi, zbog čega je izmenjen režim saobraćaja. Na mostu Gazela, od 23 do ponoći, obavljaju se radovi na otklanjanju nedostataka na novogodišnjoj rasveti, od nadvožnjaka Bulevar vojvode Putnika do Sava centra, u smeru Beograd-Šid. Radovi će se izvoditi u pokretu u preticajnoj saobraćajnoj traci a saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.

Na putu Beranovac-Goč, naseljeno mesto Jovac, danas i sutra od 7 do 18 časova, doći će do obustave saobraćaja zbog ugradnje asfalta. Alternativni putni pravac za vreme obustave saobraćaja je deonica Vrnjačka Banja - Goč.

Na putu Gornji Milanovac - Preljina, u Brđanskoj klisuri, do 31. decembra od 8 do 16 časova izvodiće se radovi na redovnom održavanju-sanacija kosina. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, uz povremenu obustavu saobraćaja u trajanju od 15 do 20 minuta.

Na putu Lončanik - Obrenovac, Valjevski put, do 31. decembra traju radovi na redovnom održavanju uz naizmenično propuštanje vozila regulisano semaforskom signalizacijom.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Vozačima se savetuje da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo. Savetuje se oprez prilikom vožnje i prilagođena brzina kretanja uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na području južnog Banata, do srede, 30.12.2020. godine, očekuje jak jugoistočni vetar, košava, povremeno olujne snage, maksimalne brzine od 24 m/s do 30 m/s.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir