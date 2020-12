VANREDNA JE SITUACIJA JOŠ UVEK! Kon poručio: Nema okupljanja za doček, a evo kako će biti sledeće godine

BEOGRAD - Situacija sa korona virusom i dalje je vanredna, bez obzira što brojke pokazuju ublažavanje, tako da je moguće da dođe do pogoršanja, ako se baš opustimo za vreme novogodišnjih praznika, izjavio je epidemiolog Predrag Kon.

On je rekao da su bolnice još uvek pune, veliki broj pacijenata na intenzivnim negama, na respiratoru, kao i da je i dalje veliki broj prijema u bolnice, iako je otpuštanje nešto veće nego prijem.

"To su dobre vesti, ali je moguće da dođe do pogoršanja ako se baš opustimo za vreme novogodišnjih paznika", rekao je Kon na pres konferenciji.

On je istakao da je iznudica dovela do mera koje praktično onemogućuju doček Nove godine, 31. decembra, kao i reprizu 1. januara, zato što su to posebne okolnosti u kojima je prenošenje virusa daleko više moguće nego u drugim situacijama Kon je posebno apelovao da nema okupljanja ni privatno, i da se svi što više uzdržavaju od masovnih proslava, jer je mogućnost prenošneja virusa i tada veća.

"Doček Nove godine jeste bitan, slaviti je potrebno, ali jedino što bih poručio je da čuvamo zdravlje i da nam svima bude bolje u novoj godini, a to ćemo obezbeiti tako što ćemo smanjiti potrebu za većim okupljanjem i proslaviti doček u manjem broju, da sačuvamo zdravlje i živote", rekao je Kon.

On je naveo da će u sledećoj godini biti bolje, jer postoji vakcina, tako da situacija nije više ista kao na početku pandemije.

"2020. godina neće se ponoviti na ovakav način", rekao je Kon.

