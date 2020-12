STANJE NA PUTEVIMA: Pojačan saobraćaj, mogući zastoji, posebno u gradovima

Vozače i danas očekuje pojačan saobraćaj, koji u kombinaciji sa promenljivim vremenskim uslovima donosi česte zastoje i prekide u saobraćaju, a na koje posebno treba biti spreman u većim gradovima.

Većina građana već je otputovala do mesta na kojima će provesti najluđu noć u godini, ali drugačije od prethodnih godina, saopštava Auto moto savez Srbije.

Za one koji još to nisu uradili, a spremaju se da u narednim satima krenu na put prema najavi meteorologa mogu računati na mešovite vremenske prilike, od kiše i magle u nižim, do susnežice i snega u planinskim predelima preko 1000 metara nadmorske visine.

Putevi Srbije saopštili su da je na auto-putu E-75, deonica petlja Bubanj Potok - petlja Vrčin, zbog pojave magle smanjena vidljivost na 100 metara.

AMSS saopštava da nema neprohodnih puteva.

Na graničnim prelazima kao i na naplatnim rampama nema zadržavanja.

(Kurir.rs/Tanjug)

