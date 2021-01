DANAS HLADNIJE SA KIŠOM: U ovim delovima Srbije na snazi meteo alarm zbog padavina, a evo kakvo će vreme biti za Božić

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i malo hladnije, a više padavina biće na istoku i jugoistoku Srbije, gde će kiša padati veći deo dana.

Na visokim planinama sneg. U ostalim krajevima padavine se očekuju uglavnom posle podne i uveče, ali će biti povremene i slabijeg intenziteta. Suvo vreme zadrzaće se samo na krajnjem zapadu i severozapadu zemlje.

foto: Printscreen RHMZ

Vetar slab i umeren, na jugu Banata jos ujutro jak, jugoistocni, do kraja dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 7 C, a najviša od 6 do 10 C.

Zbog kiše, danas će na u Istočnoj i Jugoistročnoj Srbiji na snazi biti žuti meteo alarm.

foto: Printscreen RHMZ

Izgledi vremena u Srbiji do 11. januara: U utorak još ujutro ponegde kiša, na višim planinama sneg, a u toku dana uglavnom suvo, u nižim predelima uz duže zadržavanje niske oblačnosti, a u brdsko-planinskim uz delimično razvedravanje.

U toku noći novo naoblačenje s kišom zahvatiće severozapadne, zapadne i jugozapadne delove Srbije.

U sredu oblačno s kišom, na planinama sa snegom, a više padavina očekuje se u drugom delu dana i u toku noći. U košavskom području povremeno jak jugoistočni vetar.

U četvrtak, na Božić, biće pretežno oblačno i hladnije uz slabljenje i prestanak padavina. Vetar će biti u skretanju na zapadni i severozapadni.

U petak i subotu suvo uz delimično razvedravanje, ali i uz dalji pad temperature. Krajem perioda, od 10. januara naoblačenje sa snegom.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir