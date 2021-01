„Balkanski špijun“ kakav još nije viđen! Glumačke legende i Mozzart za pomoć glumcima

Dragan Bjelogrlić, Vesna Trivalić, Mima Karadžić, Gordan Kičić, Branka Katić, uz Zorana Kesića spremaju humanitarnu predstavu koja će na Mozzartovom jutjub kanalu biti emitovana na Božić u 20 časova

Ako me se sete – sete, ako me se ne sete, to je bila moja dužnost, glasi čuvena replika iz „Balkanskog špijuna“. Vreme je da se u jeku pandemije setimo i kulture. Glumačke legende u saradnji sa Mozzartom spremaju spektakl za Božić! Humanitarna predstava preko zoom-a za pomoć UDUS-u biće emitovana na Mozzartovom jutjub kanalu 7. januara u 20 časova, a potom će biti dostupna za gledanje još 48 časova.

Spektakl u produkciji Spotlight-a će upotpuniti Zoran Kesić, koji će najavljivati glumačke legende, a tokom prva 24 sata svakim šerom povećava se fond solidarnosti. Glumci se odriču svog honorara za učešće u ovoj verziji Kovačevićevog „špijuna“ i takodje ga doniraju UDUS-u.

Ideja je fenomenalna, izuzetno mi je drago što sam deo ove priče i fantastične ekipe. Imamo priliku da se ujedinimo i sakupimo sredstva za UDUS i kolege koje su u veoma nezavidnom položaju. Mislim da predstava dolazi u pravom trenutku, na Božić će svi biti kod kuće i moći će da nam pomognu da širimo duh praznika i darivanja, kako bismo zajedno dali podršku dramskim umetnicima. Veoma smo zahvalni Mozzartu, koji na pravi način podržava kulturu - istakao je Gordan Kičić.

Kompletna glumačka postava i Mozzart pozivaju sve da šeruju i učestvuju u širenju lepe energije, kao i svesti o stanju kulture pogođene kovidom.

Tokom cele godine borili smo se protiv kovida, donirali vise od milion evra zdravstvu, trudili se da kažemo hvala medicinirima kroz mnoge akcije... Sada smo osmislili način da ukažemo na situaciju u kojoj se nalazi kultura usred pandemije. Naše poslovanje je bilo zaustavljeno otkazivanjem sportskih događaja na dva meseca, a kulturni dogadjaji su suspendovani i ograničeni mnogo duže od toga. Odazvala su neka od naših najvećih glumačkih imena, legende koje su obelezile našu i jugoslovensku kinematografiju i zajedno pravimo predstavu za sve koji su sami u kovid bolnicama, za one koji kod kuće brinu o njima, za roditelje koji balansariju sa radom od kuce. Želimo da ova humanitarna verzija Balkanskog špijuna sve nasmeje i da barem u tih sat vremena mislimo samo na lepe stvari. Hvala glumcima na odvojenom vremenu, jer bez njih ništa ne bi bilo moguće – poručio je Borjan Popović, direktor korporativnih komunikacija Mozzarta.

