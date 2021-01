ZELIĆ IZ AGENCIJE ZA LEKOVE O NOVIH 19.500 DOZA FAJZEROVE VAKCINE: Provera podrazumeva kvalitet, ali i efikasnost i bezbednost

Rad naše Agencije je veoma važan, a građani treba da budu sigurni u kvalitet vakcine i da nam veruju, izjavio je danas Pavle Zelić, iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

On napominje da javnost možda nije u dovoljnoj meri upoznata sa radom Agencije, koja, kako kaže, kontroliše ne samo vakcine i lekove, već i medicinska sredstva, respiratore, maske, rukavice itd.

- Sve to je u našoj nadležnosti, svi lekovi na tržištu, različita medicinska sredstva. Mi ih svakodnevno kontrolišemo i stojimo iza naših stručnih i naučno potvrđenih odluka. Transparentnost je važan element čitavog procesa i radimo na tome da uverimo građane da je vakcinacija neophodna za naš spas - istakao je Zelić za RTV1.

Što se tiče pristiglih 19.500 doza vakcina kompanija Fajzer i Bajontek, Zelić naglašava da provera podrazumeva "kvalitet, ali i efikasnost i bezbednost", te da je tako za svaku sledeću seriju koja pristiže i koja mora biti odgovarajućeg kvaliteta.

- To se odnosi na transport, čuvanje u kompleksnim uslovima na minus 70 i 80 stepeni. Zatim, skladištenje u Institutu Torlak...Tu najbolje možemo da posvedočimo o značaju Torlaka koji može da primi i veću količinu vakcina po specifičnim uslovima, a vidimo da neke druge države iz regiona nemaju tu mogućnost - objašnjava on.

Prema njegovim rečima, Agencija je posvećena tome da ne dođe do zastoja i da se ne čeka njena odluka.

- Radimo danonoćno i fokusiramo se na predmete za kovid-19. Mi sada možemo čak i za 24 časa da sagledamo uzorak i pregledamo dokumentaciju neophodnu za izdavanje dozvole i sertifikata analize za pojedinačnu seriju vakcina - navodi Zelić.

On dodaje i da je mogućnost da dođe do situacije u kojoj bi usledili eventualni politički ili ekonomski pritisci da se što brže i više ljudi vakciniše, a da Agencija to prethodno ne odobri, nemoguća.

- Mi jesmo Vladina agencija i imamo i superviziju Ministarstva zdravlja, ali Zakonom je definisan naš posao. Agencija je nezavisno regulatorno telo i naše odluke su bespogovorne. Nikakav pritisak do sada nismo imali, a državni vrh je stalno potencirao našu ulogu podržavajući naš rad. Prepoznaju to kao pravi put ka poverenju - istakao je Zelić.

(Kurir.rs/ Tanjug)

Kurir