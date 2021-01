MEDICINSKO ČUDO U BEOGRADU: Rodila bliznakinje s razmakom od čak 22 dana!

Mala Helena je rođena prevremeno sa svega 820 grama, a njena sestra bliznakinja Dunja rođena je čak 22 dana kasnije! Bila je teška 1.040 grama. Mama Jelena Miladinov (28), medicinska sestra iz Beograda, svoje ćerkice zove dva diva. I zaista, one su divovi, heroine, one su dokaz da je život čudo!

Jelena u razgovoru za Kurir televiziju sa novinarom Predragom Zambokom kaže da je u drugom stanju ostala zahvaljujući vantelesnoj oplodnji. Embrio-transfer joj je rađen u maju. - Trudnoća je normalno tekla, sve je bilo u redu do 24. nedelje, kada je došlo do krvarenja. Otišla sam u bolnicu. Videli su da je jedna beba već krenula napolje i pomoću lekova odložili smo porođaj do 26. nedelje - priseća se ona.

Jelena je bila svesna mogućnosti prevremenog porođaja, s obzirom na to da nosi blizance, ali nije očekivala da će se to desiti pre 35. nedelje i da će bebice toliko da porane.

foto: Privatna arhiva

Prva je na svet, 14. oktobra prošle godine, došla mala Helena. Dunja je rođena 5. novembra. - Helenu sam videla kada sam je rodila, pre nego što su je prebacili na institut. Bila je baš mala. Toliko sam se uplašila... Rekla sam doktoru da nije moje, a on je rekao: „Upravo je to vaše.“ Dete nisam videla mesec i po dana dok nisam izašla iz bolnice - priča Jelena.

Doktori su prognozirali da će njena sestra bliznakinja Dunja biti rođena u januaru, ali tri nedelje kasnije opet je prokrvarila: - S obzirom na to da je rođena sa 200 grama više, delovala je bucmastije i zrelije. Prava beba, samo što je bila manja.

Bliznakinje rođene sa razlikom od 22 dana prvi put su imale priliku da se sretnu ne kao većina dece u toplom domu, nego na intenzivnoj nezi: - Kada sam 7. novembra otišla da ih vidim, jedna je bila u jednom delu intenzivne nege, druga u drugom. Spojili su ih kada su otišle na poluintenzivnu negu.

foto: Privatna arhiva

Iz bolnice je prvo izašla Dunja, a onda nakon 15 dana i Helena. Roditeljskoj sreći nije bilo kraja. - Roditeljima bih poručila da veruju u svoje divove, da ne potcenjuju snagu tako malog bića, pošto su oni od rođenja borci.

Bebe lepo napreduju Dosta su različite Jelena u borbi nije bila sama. Uz nju je uvek bio suprug Ivan. - Imala sam pomoć od supruga što se tiče hranjenja, povijanja... Sve smo radili zajedno. One su dobro, super napreduju. Iako su bliznakinje, dosta su različite, a ja volim bar malo da ih sređujem isto.

Kurir / Ružica Kantar

Foto: Privatna arhiva

Kurir