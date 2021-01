Od Mozzarta 18 miliona dinara kroz akciju “Humanitarni tiket u podne”!

Poznati tipuju, Mozzart donira – ova timska igra na humanost stalno povećava fond solidarnosti koji je na početku 2021. prešao granicu od čak 18 miliona dinara! Regionalni lider u oblasti igara na sreću svakog dana uplaćuje 10.000 dinara u akciji “Humanitarni tiket u podne”, a glumci, muzičari, sportisti, TV lica i druge poznate ličnosti na portalu www.mozzartsport.com prognoziraju mečeve. Uzbuđenje raste kad god prođe neki par, jer se dobici usmeravaju fondacijama za lečenje dece, brojnim udruženjima, centrima, bolnicama…

Sa prvim dobitnim tiketom u januaru, koji je sjajno odigrao Bogdan Radivojević, zamenik kapitena rukometne reprezentacije Srbije, ukupan iznos prikupljen kroz ovu akciju sada iznosi 18.053.694 dinara!

- Četiri i po godine nije prošao nijedan dan, a da neka poznata ličnost nije na našem sportskom portalu sastavljala plemeniti listić. Svi se rado odazivaju, a kada tiket prođe, sami biraju kome će kompanija Mozzart uplatiti taj dobitak. Na taj način smo uspeli da pomognemo brojnim institucijama i pojedincima, ali i da pružimo kontinuiranu podršku onima kojima je to najpotrebnije, kao što su to fondacije za lečenje dece. Do sada je pomoć otišla na više od 80 adresa - naglasio je Borjan Popović, direktor korporativnih komunikacija kompanije Mozzart.

Decembar je, tradicionalno, mesec humanosti u Mozzartu, kada je svaki plemeniti listić na neki način dobitan. Minimalni iznos od 10.000 dinara koji kompanija donira ujedno i zagarantovani dobitak, pa se minimum 310.000 dinara u tom periodu sakupi za fond solidarnosti. Uoči praznika prukupljeno je čak milion dinara, jer je samo Danilo Anđušić pogodio za 236.600 dinara, a kompanija je pojačala fond koji je iskorišćen za nabavku paketića brojnim ustanovama.

U 2020. na mnoge adrese Mozzart je prosledio 3.433.904 dinara, dok je ukupan fond sada prešao 18 miliona. Dobici su često bili veći od 100.000 dinara, jer su gosti „u podne“ imali dosta sreće sa kvotama preko 10. Nisu samo sportisti ti koji tipuju za „desetku“, u poslednje vreme značajan doprinos fondu dale su glumice Olja Lević, Marta Bjelica, rediteljka Ana Marija Rosi...

Donacija centrima koji prikupljaju pomoć za lečenje dece je vrlo česta želja učesnika jedinstvene sportske prognoze. Lider u priređivanju igara na sreću je sredstva sa dobitnih tiketa uplaćivao na adrese fondacija Budi human, Podrži život, donacije su išle i Zvečanskoj, za NORBS (Nacionalna organizaciju za retke bolesti Srbije), za porodilište u Šapcu, Društvo za brigu o deci i omladini sa posebnim potrebama „Moj svet“ iz Inđije, Centar za palijativno zbrinjavanje BelHoscpice...

IVICA ŠURJAK REKORDER SA DOBITKOM OD 823.600 DINARA

Rekorder humanitarnog tiketa je proslavljeni eks-jugoslovenski i splitski fudbaler Ivica Šurjak koji je ostvario dobitak od 823.600 dinara i usmerio ga ka Udruženju roditelja dece obolelih od malignih bolesti “Zvončica”.

Lista od top 10 dobitaka:

Ivica Šurjak, eks-fudbaler – Udruženje “Zvončica”, 823.600 dinara Vanja Bulić, novinar i pisac - Zavod za vaspitanje dece i omladine, 351.025 Branislav Trifunovič, glumac – Podrži život, 326.300 Mladen Krstajić, fudbalski trener – Udruženje Debra, 247.100 Danilo Anđušić, košarkaš – Budi human, 236.600 Dragana Cvijić, rukometašica - Udruženje pacijenata sa retkim tumorima – 222.600 Milena Pavlović Čučilović, glumica - Udruženje Debra 208.900 Milan Zelen, parastonoteniser - Udruženje paraplegičara u Zrenjaninu 203.800 Ljubiša Stojanović, eks-fudbaler - Opšta bolnica Surdulica, 196.600 Momčilo Bajagić, muzičar – Topčiderska crkva Sv. apostola Petra i Pavla, 184.426

VIŠE UČESNIKA IZ REGIONA I EVROPE

U akciji “Humanitarni tiket u podne” učestvovalo je i mnogo poznatih ličnosti iz regiona i Evrope: španski košarkaški trener Ćavi Paskval, bivši golman Evertona Jan Muha, fudbaler Severne Makedonije Goran Pandev, legende eks-ju sporta: Dino Rađa, Damir Šolman, Aleksandar Petrović, Safet Sušuć, Blaž Slišković, Robert Prosinečki, Petar Skansi, glumci iz regiona Jelena Perčin, Momčilo Otašević…

