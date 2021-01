DOKTOR RADMILO JANKOVIĆ ZA KURIR: Smrtnost od britanskog soja i 40 odsto veća! Ipak, IMA I JEDNA DOBRA STVAR

Prof. dr Radmilo Janković, zamenik direktora KC Niš za Kurir ističe da je to što se britanski soj koronavirusa pojavio i u Srbiji ozbiljno i dramatično upozorenje za sve građane Srbije da treba da se pridržavaju svih protivepidemijskih mera.

- Nesumljivo da prisustvo Kent mutacije u populaciji dovodi do dramatično bržeg zaražavanja, te stoga to predstavlja epidemiološki izazov. Nažalost, podaci koje je izneo britanski premijer Boris Džonson, a koji se baziraju na istraživanjima referentnih britanskih laboratorija, ukazuju da bi ovaj mutirani soj Sars-Cov-2 mogao izazvati i do 40 odsto više smrtnih ishoda. Ti podaci, iako još preliminarni, deluju prilično dramatično i predstavljaju ozbiljno upozorenje - naglašava prof. Janković.

On naglašava da su dosadašnji podaci bili prilično oskudni, ali i da su oni koji postoje kontradiktorni.

- Jedina dobra stvar je da je, sva je prilika, da imunitet nastao vakcinacijom štiti efikasno i od ovog soja virusa. Svakako treba biti jako obazriv u svetlu zvanične informacije da se Kent soj pojavio i u našoj zemlji - kaže prof. Janković.

(Kurir.rs/J.S.S.)

