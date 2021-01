ONI SU JEDNI OD ZASLUŽNIH ZA USPEH VAKCINACIJE: Tim stručnjaka Vlade napravio elektronski sistem za praćenje masovne imunizacije

BEOGRAD - O uspehu vakcinacije u Srbije govore brojke, građani hvala na sva usta organizaciju, o tome pišu i strani mediji, a mali broj ljudi zna da su za tako uspešnu organizaciju vakcinacije zaslužna tri stručnjaka u timu Vlade Srbije koji je kreirao elektronski sistem koji je olakšao i ubrza proces masovne imunizacije i povezao sve one koji rade na tom zadatku.

Iza e-sistema namenjenog da od početka do kraja prati proces vakcinisanja, a u koji je uključeno više hiljada ljudi,stoje direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović, Petar Janjić i Vukašin Grozdić, koji su kreirali i primenili softversko rešenje za uslove epidemije kovida-19.

Janjić i Grozdić su mladi članovi ovog tima i kažu da je to bio veliki izazov za zdravstveni sistem, ali i za njih lično, jer nisu mogli od mnogih da uče s obzirom da je u Srbiji krenula vakcinacija pre EU.

Ali , kažu, pratili su kako teče proces vakcinacije u Izrael, UAE i SAD i konsultovali se sa tamošnjim državnim službenicima i prijateljima.

Kako objašnjavaju za Tanjug, na osnovu analize vakcinacije protiv gripa, napravljen je e-sistem, zahvaljujući kojem se građani putem portala e-uprava mogu iskazati interesovanje za vakcinisanje, zakazati termin, a onda putem sms poruke ili mejla se obaveštavaju o vakcinama koje su dostupne u njihovom terminu za vakcinisanje.

Više hiljada ljudi uključeno je u čitav proces, zdravstveni radnici, IT stručnjaci, a platforma daje mogućnost, kaže Janjičh, da se od momenta kada se građani prijave ili pozovu broj 0800 222 334, registruju njihove potrebe, nakon čega sledi praćenje sistema e-vakcina, koja daje podatke da li su se građani vakcinisali.

"Zahvaljujući nekim ranijim iskustvima koje je Batut postavio, odnosno njihovim elektronskim uslugama, kao i onim koje je postavila kancelarija za IT i eUpravu, uspeli smo da sve ljude koji trenutno rade na vakcinaciji u Srbiji uvedemo u elektronski sistem", objašnjava on.

Bilo je važno, kaže, uspostaviti prioritetne grupe za vakcinisanje, a kako bi se to omogućilo napravljen je softver koji proces prati od početka, od iskazivanja želje ljudi za vakcinom do poslednje vakcinisane osobe.

Navodi i da je omogućeno da se kroz modul e-vakcina upravlja magacinima sa vakcinama na terenu, te ljudskim resursima potrebnim za sam proces vakcinacije.

Nakon toga se šalje podsetnik kada treba da se dođe na revakcinaciju, ukazuje Janjić.

"To znači da od početka do kraja pratimo proces, kontrolišemo da nemamo velike količine rastura, odnosno vakcina koje se gube u tom procesu, a naročito je bitno da na taj način možemo da pratimo distribuciju, jer to omogućava vrlo efikasnu imunizaciju građana", pojašnjava Janjić.

Uspostavljena je dobra saradnja sa Institutom Batut i drugim medicinskim ustanovama, ističe on, dodajući da je sve urađeno u skladu sa zakonom i potpuno transparentno.

Ukoliko dođe do problema, mi ih rešavamo, ističe Janjić i navodi da problema najčešće ni nema ili se svode na izveštavanje o tome šta je urađeno i na koji način.

Platforma omogućava i da se na dnevnom nivou može pogledati koliko je vakcinisano ljudi u nekom Domu zdravlja, kojim društvenim grupama oni pripadaju, koja su njihova zanimanja ili starosna grupa, te da se na osnovu toga planira dalja imunizacija u toj sredini.

"Do najmanjeg nivoa naselja možemo da utvrdimo i procente populacije koja je vakcinisana i njihova zanimanja", kaže Janjić.

Janjićev kolega i savetnik u kabinetu premijerke Vukašin Grozdić ističe za Tanjug da je specifičnost platforme u odvojenim procesima iskazivanja interesovanja i zakazivanja termina.

U obzir su uzeta tri kriterijuma - zdravstveno stanje, uzrast i sektor u kojima ljudi rade, na osnovu čega se po prioritetima koje je odredio Batut, određuje ko, kada i gde treba da bude vakcinisan, kaže Grozdić.

"Sve vreme pratimo šta se dešava u svetu. Nismo mogli od mnogih da učimo s obzirom da je u Srbiji krenula vakcinacija pre EU, ali smo imali zemlje kao što su Izrael, UAE i SAD, od kojih smo mogli da pratimo kako teče proces vakcinacije. Tamo smo kontaktirali državne službenike, prijatelje koji su govorili kako to izgleda iz njihovog ugla", priča Grozdić.

Kako kaže, cilj je bio da u fokusu bude onaj koji treba da se vakciniše, a kao najveći izazov izdvaja organizaciju i koordinaciju posla u uslovima teške epidemiološke situacije.

"Ovo što se desilo sa epidemijom daleko prevazilazi ono na šta je projektovan postojeći zdravstveni sistem i mi kao mladi dobili smo podršku, kako predsednice vlade, tako i ministra i svih drugih da uspemo i obezbedimo da uspešno stigne vakcina do svakog građanina, koji je izrazio želju za to", naglašava Grozdić.

U Kancelariji za IT i eUpravu kažu i da se sistem stalno unapređuje, da se prate povratne informacije i utisci, odnosno da se osluškuje javnost.

