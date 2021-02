VIRUSOLOG MILANKO ŠEKLER O RUSKOJ VAKCINI: Da li je SPUTNJIK V bezbedan za starije od 60 godina? (KURIR TELEVIZIJA)

U emisji "Usijanje dana" na Kurir televiziji virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler objasnio je zašto kod nas postoji pravilo da rusku vakcinu Sputnjik ne mogu da prime stariji od 60 godina. -Postoje podaci o efikacnosti ruske vakcine, tu su uključena i ispitivanja na starijima od 60 godina, najsariji je bio 87 godina. Malo izgleda smešno da do 60 je bezbedno, a da 61. može biti rizična. U prirodi ne postoje takve granice na metar. Radi se samo o tome da nije bio dovoljan broj ljudi, statistički posamatrano, da bi mogli sa velikom verovatnoćom da kažu da je to bezbedno. Oni su nama oslali stare fajlove i smo registrovali to po toj staroj dokumentaciji. I onda se sada pojavljuje jedan apsurd gde naša država mora da poštuje te papire, tj agencija koja je to odradila, mora da poštuje to što stoji u fajlu proizvođača, a sa druge strane Rusi su već odradili ispitivanje za građane i preko 60 godina i oni su dopunili u svojoj vakciini bez starosnog ograničenja, a nama u papirima stoji do 60 godina. I sada imate apsurd da ista vakcina, sa istim sastavom, u jednoj zemlji važi za starije, a u drugoj ne - kaže Milanko.

