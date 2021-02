MILANKO ŠEKLER U USIJANJU DANA: Vakcine dostupne u Srbiji su bezbedne, najbrži imunitet se postiže sa Fajzerovom (KURIR TV)

Koje vesti pažljivije čitate? One o broju zaraženih, one o broju vakcinisanih ili one o broju pristiglih vakcina? Ako se niste prijavili, da li vam je i dalje najteže pitanje koju vakcinu da izaberete ili ste otišli nivo više - kakvu ćemo vakcinu u saradnji sa Rusima mi proizvoditi?

Gost Usijanja dana u 19.30 časova je virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler.

Koju vakcinu da izaberemo?

- To sve zavisi od vaših kriterijuma, sve vakcine koje su dostupne u Srbiji su bezbedne, ali su različite po svojstvima. Po našim podacima, najbrže se postiže imunitet sa Fajzerovom vakcinom, Sputnjik malo spornije. Kineska prroizvodi antitela tek posle druge doze. Može se zaraziti posle prve doze vakcine, jer je osoba možda bila u inkubaciji, i da nije znala da je zaražena. Ali može čak i da se desi bez obzra na sve zaštitne mere, postoji i teorijska mogućnost da se neko inficira i na vakcinaciji. Postoji i treća mogućnost, može da se desi da se neko vakcinisao, pa se previše opustio, počne da se ne pridržava distance, grli se i ljubi sa prijateljima i slično. Najbolje da ljudi i dalje paze i ne smatraju da imaju zaštitu.

- Ako dođe do zaraze, nema druge doze vakcine, dok ne prođe određeni period. Fajzer brže stvara imunitet ali ima više reakcija, kao i Sputnjik. Rusi već imaju osam meseci praćenja imuniteta, a već mogu da previde koliko traje imunitet. Izračunli su da njihova vakcina daje zaštitu oko dve godine, verovatno će i drugi uskoro da izbace svoje podatke. Kineska vakcina je inaktivisana, to je najpribližnije prirodnoj infekciji, imunitet se postiže sporije, moguće je da će pre pasti njen nivo zaštite, ja pretpostavljam da će ona davati imunitet oko godinu dana. Ona nije mnogo lošija, ona je najbezbednija zato što je mrtva, minimalne su reakcije.

Da li je bolje da se virus preleži i da se tako stekne imunitet?

- Jasno je da deca i mladi budu bez simptoma ili sa blagom kliničkom slikom, za njih ne postoji veliki rizik, a među starijima ima onih sa određenih genetskim predispozicijama koji mogu da dobiju teške oblike korone.

- Ljudi neki se bune protiv vakcinacije, kažu zbog toga što ne znaju kakvi su sastojci vakcine, a svaki dan kupuju raznu hranu i slatkiše sa svakakvim dodacima štetnim. Farmaceutske kompanije zarađuju na onome što se kupuje svaki dan, a ne na vakcinama. Većina država je zapustila državne ustanove koje su prizvodile vakcine.

