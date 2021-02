VLADIMIR LUČIĆ U USIJANJU DANA: Cilj saradnje Telenora i Telekoma nije da se uruši SBB, naš motiv je prihod (KURIR TV)

Poslovna saradnja Telekoma i Telenora pod budnim je okom medija.

Ima li u u ugovorima nešto sporno, utvrdiće regulatorni organi koji su, između ostalog, nadležni i da utvrde da li je u pitanju diskriminacija tržišta.

Ugovor je za sada poslovna tajna, a generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić rekao je da će detalje ugovora izneti onda, kada ga odobri regulatorno telo.

foto: Printscreen

Gospodin Lučić gost je Usijanja dana od 19.30 časova na Kurir televiziji, a očekujemo da čujemo šta je glavni cilj ovog ugovora.

- Cilj nije da se uruši SBB. Naš cilj je da uvećamo prihod, došli smo do granice. Svakoj konkurenciji koja se za to interesuje spremni smo da izdamo optičku infrastrukturu. Telenor vidi i svoj prihod što će da uzme deo tržišta. To će biti komercijalna borba ali mi smatramo da TElekom ima kvalitet i da ćemo zadržati korisničku bazu i mislimo da nam ugovor donosi novi prihod.

- Svaki operator na tržištu ima za cilj da poveća prihod. Telenor je mogao da sačeka 5G, ali postoje različite taktike, u budućnosti mora da se ponude sve četiri usluge. Sada imate i nove eksperimente sa satelitima. Telenor je očigledno procenio da mu je bolje da uđe na tržište na ovaj način. Najbitnije je da se problemi ne stavljaju pod tepih, uvek sam bio da se kompanija pripremi za tržište. Potpuno je jasno da pored Telekoma i SBB postoje i Telenor i VIP, a i oni će jednom ući u fiksnu telefoniju. Mi smo i VIP-u iznajmili infrastrukturu, da mu nismo iznajmili, ne bi ga osujetili da uđe na tržište, samo bi ga usporili. Ali mi smo i dan danas na prvom mestu sa brojem korisnika a rentiranjem mobilne infrastrukture smo zaradili 50 miliona evra.

foto: Printscreen

- Nema potrebe da Telekom radi sa nekim kao duopol, kada će biti i drugih učesnika.

Da li se urušava sloboda medija?

Taj pojam se zloupotrebljava. Do 2018. je postojao savez kablovskih operatera sa 80% tržišta, i oni nisu jedne druge napadali. SAmo im je Telekom bio konkurent, a vođa tog saveza SBB jje određivao ko će koje kanale imati. Pozicija Telekoma je tada bila jako teška, mi bi tada nestali prvo iz velikih gradova sa fiksnom telefonijom, iako smo kompanija u koju je ulagano 100 godina. Tad smo morali da stavimo tačku na taj savez operatera, neke smo kupili, rešili smo probleme, sada smo ravnopravi igrač na čitavoj teritoriji Srbije. Za dve godine smo duplirali broj korisnika, i sad idemo dalje.

foto: Printscreen

- Postavlja se pitanje zašto se SBB sa svom tom snagom plaši Telenora i tek ulazi na tržište. U zadnje dve godine konkurentnost je doprinela medijskoj slobodi. U budućnost će se svi kanali boriti cenom a ne brojem kanalima. S jedne strane Junajted grupa ne dozvoljava konkurenciju, a ako im uzmete korisnika, onda se žale. Naš glavni kanal koji imaju najveću gledanost je Superstar. Operateri će shvatiti da će uskoro doći vreme kada ćete u osnovnom paketu imati sve kanale.

Kako se ugovor našao u javnosti?

- To je bio jedan interni dokument, njegovo curenje je samo služio da se ostvari zamena teza. Zašto bi nekom tako velikom kao SBB smetao Telenor, kompanija iz EU. Mi smo pre svega mislili na stavljanje tačke na koncepr monopola SBB-a i Junajted grupe, jer kablovski operateri si prvo ilegalno koristili infrastrukturu, onda legalno, ali su imali savez koji je delio trržište. Sve obo što mi radimo je da ojačamo Telekom a i da završimo sa tim savezom.Našu strategiju baš zato što smo pod lupom javnosti i ne krijemo. Finansijki rezultati govore da smo bili u pravu, a oni koji su govorili da guramo Telekom u propast nisu u pravu.

foto: Printscreen

- Telekom Srbija je akcionarsko društvo, država nikad nije od početka bila većinski vlasnik. Telekom je vlasnik svoje infrastruklture, i regulatorno je ispravno da onaj ko kao mi ima preko 50% tržišnog učešća iznajmljuje deo infrastrukturu. A deo korisnika te bakarne infrastrukture je i SBB, a iznajmljivali smo i čak deo optičke infrastrukture.

- Svak oko dobije od regulatornog dela dozvolu, sa zadovoljstvom ćemo mu izdati deo optičke infrastrukture. Ali nije dovoljno samo izjamiti, treba d aimate i dobru i kompletnu ponudu. Telenor mora da uloži bar 100 miliona evra da bi to uradio.

foto: Printscreen

- MI smo u partnerskim odnosima sa nekim medijskim kućama napravili odličnu ponudu kanala. Uspeli smo da pokrijemo sve segmente tržišta. Osim komerijcalnh kanala pustili smo kanale koji su veoma važni za obrazovanje. Imamo projekat da u Austriji budemo i internet i TV provajder. Uskoro ćemo se širiti na Nemačku. Ameriku, Kanadu. Naše ambicije su velike, verujemo da ćemo imati više miliona korisnika ne samo kod nas nego i u svetu. Internet je povezao čitav svet u jednu ulicu.

- Videće se da sve što smo uradili je dobro i za našu kompaniju i za druge.

(Kurir.rs)

Kurir