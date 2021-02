PROLEĆE U FEBRUARU: Posle jutarnjeg mraza, danas sunčano i toplo, do 18 stepeni! Narednih dana temperature znatno iznad proseka

U Srbiji ujutro mestimično slab mraz i magla, tokom dana sunčano i toplije, a samo u Timočkoj Krajini ujutro oblačno.

Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od -2 do 4 C, najviša dnevna od 14 do 18, u Timočkoj Krajini oko 11 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Izgledi vremena do 1. marta

Jutra ponegde sa maglom ili niskom oblačnošću, u utorak i mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka, najviše vrednosti od 13 do 19 stepeni.

Od subote promenljivo oblačno i malo svežije.

(Kurir.rs/Tanjug)

